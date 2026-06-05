Pelo teñido: los trucos para mantener el color intenso y evitar el quiebre

Cómo cuidar el cabello teñido Foto: Freepik.

El pelo teñido suele ser mucho más delicado de cuidar, ya que, al pasar por un proceso químico para cambiar de color, puede volverse reseco, quebradizo y hasta débil. Por este motivo, los coloristas recomiendan hidratar la fibra capilar para que recupere su brillo natural sin resignar el nuevo look.

Adoptar una rutina específica es crucial para mantener el cabello sano durante más tiempo y la clave radica en combinar una limpieza suave, una buena hidratación y algunos productos que ayuden a sellar la cutícula capilar. Además, es necesario tener en cuenta que factores como el sol, el uso frecuente de la plancha o el secador de pelo, e incluso los lavados frecuentes pueden generar un desgaste natural en el pelo.

Cómo cuidar el pelo teñido Foto: Pinterest

Por este motivo, los coloristas insisten en la importancia de utilizar shampoos y acondicionadores formulados específicamente para cabellos teñidos. Estos productos suelen contener ingredientes que ayudan a preservar el color y reducir el desgaste de la fibra capilar. Pero ¿Cuáles son los otros cuidados a tener en cuenta?

Pelo teñido: qué cosas debemos tener en cuenta para cuidar la fibra capilar

Un punto fundamental para evitar la resequedad del pelo, es minimizar el uso de herramientas de calor. Secadores, planchitas y bucleras pueden dañar el cabelloy acelerar la pérdida de color. Cuando se utilizan, los expertos aconsejan aplicar previamente un protector térmico.

Otra recomendación es usar productos que contengan aceite de argán, vitamina E, ceramidas, ácido hialurónico, proteínas hidrolizadas o keratina, filtros UV y antioxidantes para ayudar a reparar la fibra capilar, mejorar la hidratación y prolongar la intensidad del color.

Cómo cuidar el pelo teñido. Foto: Freepik.

En este mismo sentido, si el objetivo es mantener el brillo y reducir el frizz, estos productos suelen encontrarse en farmacias, perfumerías y supermercados. Entre los más recomendados por dermatólogos y expertos en coloración en las redes sociales son los siguientes:

Elvive Óleo Extraordinario Elvive x 100 ml: uno de los aceites capilares más populares para nutrir medios y puntas, aportar brillo y controlar el frizz.

Óleo Nutritivo Pantene 95 ml: recomendado para cabellos secos o dañados por procesos químicos.

Pantene Sérum Equilibrio Revitalizador 95 ml: ayuda a mejorar la apariencia de las puntas sin dejar sensación pesada.

TRESemmé Serum Brillo Lamelar 170 ml: pensado para aportar suavidad, brillo y una apariencia más saludable al cabello.

Claridge Serum Restaurador Nutriserum Con Vitamina E 60 Ml: una opción accesible para sumar hidratación y protección diaria.

Issue Profesional Saloon Serum Color Protect 60 Ml: formulado específicamente para ayudar a proteger el color y mejorar el aspecto de cabellos teñidos.

Elvive óleo extraordinario, el rcomendado por los especialistas para pelo teñido Foto: elvive

La rutina ideal para un cabello teñido

Para prolongar el color y mantener el pelo saludable, una rutina sencilla puede ser suficiente:

Lavar con shampoo para cabello teñido.

Aplicar acondicionador en medios y puntas.

Utilizar una mascarilla nutritiva una vez por semana.

Aplicar un sérum o aceite después del lavado.

Usar protector térmico antes del secador o la planchita.

Proteger el cabello del sol cuando haya exposición prolongada.

Con estos cuidados, el cabello teñido puede conservar su brillo, suavidad e intensidad durante más tiempo, reduciendo además el daño provocado por la coloración y los factores externos.