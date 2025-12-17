Pelo con efecto lifting: 4 cortes que ayudan a rejuvenecer el rostro a partir de los 45 años

Con capas, flequillo y textura, es posible suavizar las facciones del rostro y crear un look fresco y moderno. Cuál es la tendencia del 2026.

Corte de pelo

Los cortes de cabello a veces llegan en los momentos menos pensados: mientras algunas personas buscan un look totalmente renovado, otras solamente pretenden suavizar algunas facciones del rostro para rejuvenecer sin necesidad de tratamientos invasivos. Por eso, algunos estilistas recomiendan adoptar cortes que incluyan capas, flequillo o incluso texturas suaves.

El paso por la peluquería genera algunos detalles que, de elegir un buen corte de pelo, ayuda a suavizar la expresión, levantar la mirada y restar rigidez a la melena. Además, un cabello sano, brillante y con movimiento es clave para que cualquier corte cumpla su función rejuvenecedora.

Corte de pelo Foto: Freepik

El efecto lifting no se trata solo de estilo, sino de cómo el corte interactúa con la forma del rostro y la textura del cabello. Capas estratégicas, largos que enmarquen la cara y flequillos ligeros pueden transformar una melena madura en un look moderno y juvenil. La clave está en elegir un corte que se adapte al ritmo de vida y al tipo de pelo, manteniendo siempre la apariencia natural y con volumen, para evitar que el pelo se vea plano o pesado.

Además de los cortes de pelo, los estilistas recomiendan realizarse tratamientos nutritivos para eliminar las puntas dañadas e incluso realizarse peinados que resalten la textura natural del cabello, para acentuar mucho más los puntos favorecedores del rostro. ¿Cuáles son los looks recomendados?

Corte de pelo de moda en 2026 Foto: Pinterest

Cortes que logran efecto lifting: todos los largos, pelo sano y fácil de peinar

Butterfly cut

Este corte se caracteriza por capas suaves que enmarcan el rostro, con movimientos delicados hacia afuera, como las alas de una mariposa. Ideal para melenas medias o largas, aporta volumen en la parte superior y ligereza en las puntas, creando un efecto visual de lifting instantáneo.

Butterfly cut

Pixie

El pixie es un corte corto que abre el rostro y levanta la mirada, perfecto para quienes buscan un cambio radical pero sofisticado. Con textura y capas sutiles, evita la rigidez y da frescura al conjunto, resaltando los rasgos faciales y aportando un aire juvenil sin esfuerzo.

Corte a capas

El clásico corte a capas sigue siendo uno de los más recomendados a partir de los 45. Dependiendo del largo y la cantidad de capas, puede dar volumen, movimiento y suavizar la expresión. Funciona en todo tipo de cabello y es muy versátil, ya que permite peinados lisos, ondulados o con ondas naturales, manteniendo siempre un efecto lifting natural.

Corte de pelo bob en capas.

Flequillo lateral

Un flequillo lateral largo puede ser el detalle que transforme un corte simple en un look lifting. Al desviar suavemente la atención hacia un lado del rostro, aporta dinamismo y frescura, además de disimular arrugas o líneas de expresión alrededor de la frente.