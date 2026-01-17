Buena suerte Foto: Pixabay

A lo largo del día, hay muchas oportunidades en las que es bueno saber cuáles son nuestros números de la suerte para poder usarlos a nuestro favor. Por eso, aquí te contamos los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este domingo 18 de enero de 2026.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 18 de enero de 2026

Aries: 3, 9, 17, 28, 41

Tauro: 6, 14, 22, 35, 50

Géminis: 5, 11, 19, 27, 44

Cáncer: 2, 16, 24, 33, 47

Leo: 1, 10, 21, 34, 45

Virgo: 4, 13, 18, 26, 39

Libra: 7, 15, 23, 32, 48

Escorpio: 8, 12, 20, 31, 42

Sagitario: 9, 14, 25, 36, 49

Capricornio: 6, 17, 29, 38, 46

Acuario: 11, 18, 27, 40, 52

Piscis: 2, 10, 16, 30, 43

El poder de la numerología

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.



Cómo saber el número de tu nombre y de tu fecha de nacimiento según la numerología

La numerología convierte fechas de nacimiento, nombres y apellidos, y otras fechas en números simples (del 1 al 9, y números maestros como 11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Cómo convertir un nombre o cualquier palabra en números

Se utiliza la tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Tipos de números que se pueden calcular con el nombre:

Número de expresión: todas las letras del nombre completo.

Número del alma: solo vocales.

Número de personalidad: solo consonantes.