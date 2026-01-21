Suerte, horóscopo. Foto: Freepik

Estar al tanto de cuáles son los números de la suerte de tu signo del zodíaco para cada día puede ser muy útil. Si bien se trata de algo simbólico, aplicarlos para distintos momentos del día puede hacer que la suerte esté de tu lado y tengas mejores resultados en lo que te propongas.

Por eso, aquí te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo para este miércoles 21 de enero de 2026 y cómo podés utilizarlos.

Los números de la suerte de cada signo para el miércoles 21 de enero de 2026

Aries: 3, 11, 19, 27, 41

Tauro: 4, 12, 18, 26, 40

Géminis: 5, 9, 14, 23, 35

Cáncer: 2, 7, 16, 28, 34

Leo: 8, 13, 21, 30, 39

Virgo: 6, 15, 24, 32, 44

Libra: 9, 17, 25, 31, 42

Escorpio: 1, 10, 22, 29, 36

Sagitario: 7, 14, 20, 33, 45

Capricornio: 8, 16, 23, 37, 43

Acuario: 3, 12, 19, 28, 40

Piscis: 6, 11, 17, 27, 38

Numerología. Foto: NA.

Cómo puedo usar mis números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo.

Si estás indeciso sobre alguna decisión importante, los números pueden servirte como “señales” para darte orientación, así que si los ves surgir en tu día, ¡ya sabés por qué es!

Qué es la numerología y cómo saber el número de tu nombre y de tu fecha de nacimiento

La numerología es una disciplina que convierte fechas y palabras en números simples (1-9) y números maestros (11, 22 y 33) mediante sumas.

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Significado de los números

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros