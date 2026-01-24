Buena suerte Foto: Pexels

A lo largo del día, hay muchas oportunidades en las que es bueno saber cuáles son nuestros números de la suerte para poder usarlos a nuestro favor. Por eso, aquí te contamos los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este sábado 24 de enero de 2026.

Los números de la suerte de cada signo para el sábado 24 de enero de 2026

Aries: 3, 11, 19, 27, 44

Tauro: 6, 14, 22, 30, 48

Géminis: 5, 9, 18, 26, 41

Cáncer: 2, 16, 24, 33, 47

Leo: 1, 10, 21, 29, 45

Virgo: 7, 13, 20, 34, 42

Libra: 8, 12, 25, 31, 46

Escorpio: 4, 15, 23, 36, 49

Sagitario: 9, 17, 28, 35, 43

Capricornio: 6, 14, 26, 32, 40

Acuario: 11, 18, 27, 37, 50

Piscis: 5, 16, 21, 38, 44

Qué dice la numerología y cómo calcular tus números personales

El interés por los números de la suerte se renueva cada día, especialmente cuando se los vincula con fechas específicas como este sábado 23 de enero de 2026. Más allá del horóscopo, la numerología propone un enfoque simbólico que conecta cifras, identidad y ciclos vitales.

Esta disciplina sostiene que los números no son neutros: cada uno representa una energía particular que puede manifestarse en la vida cotidiana. A partir de esa idea, se analizan fechas, nombres y palabras.

Numerología. Foto: NA

Para obtener el número personal según la fecha de nacimiento, se suman todos los dígitos hasta reducirlos a una sola cifra. Hay una excepción clara: cuando el resultado es 11, 22 o 33, se mantiene sin simplificar, ya que se trata de números maestros.

El nombre propio también tiene un valor numérico. Para calcularlo, se asigna un número a cada letra siguiendo un sistema tradicional que agrupa el abecedario del 1 al 9. Luego, se suman todos los valores y se reduce el total.

Cada número posee un significado básico. Algunos se asocian con el inicio y la acción, otros con la sensibilidad, el orden, la libertad o la sabiduría adquirida. Los llamados números maestros se vinculan con capacidades amplificadas y misiones de mayor alcance.

La numerología también diferencia distintos aspectos del nombre: el número de expresión refleja el potencial general, el del alma se obtiene a partir de las vocales y el de personalidad surge de las consonantes.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros