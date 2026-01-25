Numerología, astrología, karma. Foto Freepik

A lo largo del día, hay muchas oportunidades en las que es bueno saber cuáles son nuestros números de la suerte para poder usarlos a nuestro favor. Por eso, aquí te contamos los números de la suerte de cada signo del zodíaco para este domingo 25 de enero de 2026.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 25 de enero de 2026

Aries: 3, 14, 27

Tauro: 6, 18, 32

Géminis: 5, 11, 29

Cáncer: 4, 16, 24

Leo: 1, 19, 33

Virgo: 7, 15, 28

Libra: 2, 10, 26

Escorpio: 8, 21, 30

Sagitario: 9, 17, 34

Capricornio: 12, 20, 31

Acuario: 13, 22, 35

Piscis: 6, 25, 36

Qué es la numerología

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Numerología, astrologia Foto: unsplash

Números, energía y nombres: una guía básica para entender la numerología

En distintos momentos del día, muchas personas buscan referencias simbólicas para orientar decisiones o interpretar estados personales. En ese marco, la numerología ofrece herramientas para leer la energía de los números.

El cálculo más habitual se realiza con la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta llegar a un dígito final. Solo tres resultados no se reducen: 11, 22 y 33, considerados valores de mayor potencia simbólica.

El nombre propio también se traduce a números. Para hacerlo, se emplea una tabla que asigna valores específicos a cada letra. Una vez obtenidos, se suman y se reduce el total.

Tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros