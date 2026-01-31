Buena suerte. Foto: Pexels

Para quienes buscan un impulso extra durante este sábado 31 de enero de 2026, existe una lista de números de la suerte que podrían acompañar tus decisiones según tu signo zodiacal. Aquí te compartimos las combinaciones sugeridas, signo por signo.

Los números de la suerte de cada signo para el sábado 31 de enero de 2026

Aries: 7, 16, 28, 34, 45

Tauro: 4, 13, 22, 39, 48

Géminis: 6, 11, 25, 33, 41

Cáncer: 2, 18, 27, 36, 44

Leo: 9, 15, 24, 38, 47

Virgo: 1, 14, 20, 31, 49

Libra: 8, 17, 26, 35, 42

Escorpio: 5, 12, 23, 37, 46

Sagitario: 3, 19, 29, 32, 40

Capricornio: 6, 10, 21, 34, 45

Acuario: 7, 16, 28, 30, 43

Piscis: 4, 18, 25, 39, 50

Entender la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.

El mismo procedimiento se aplica a nombres y apellidos. Para eso se utiliza una correspondencia entre letras y números, conocida como tabla pitagórica. Cada letra tiene un valor específico que, al sumarse, permite obtener el número asociado al nombre completo.

Cómo calcular el número de nombres y fechas

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Tabla pitagórica de letras y números

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.