Buena suerte Foto: Pixabay

Este viernes 20 de febrero de 2026 puede ser el día de suerte que estabas esperando. Para eso es fundamental que te prepares, y conoce cuáles son los números de la suerte de tu signo zodiacal para este día, es fundamental. Aquí te los contamos.

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 20 de febrero de 2026

Aries: 4, 12, 23, 35

Tauro: 7, 16, 28, 41

Géminis: 5, 14, 27, 33

Cáncer: 2, 19, 24, 38

Leo: 1, 10, 21, 34

Virgo: 6, 15, 30, 42

Libra: 8, 17, 26, 39

Escorpio: 9, 13, 22, 40

Sagitario: 3, 18, 29, 37

Capricornio: 11, 20, 31, 44

Acuario: 14, 25, 32, 43

Piscis: 5, 16, 27, 36

Diferencia entre número maestro y número de vida

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

En este universo, dos conceptos suelen generar confusión: el número de vida y el número maestro. Aunque están relacionados, no significan lo mismo ni cumplen la misma función dentro de una carta numerológica.

El número de vida: cómo calcularlo

Es considerado el eje central de la interpretación. Se obtiene a partir de la fecha de nacimiento completa y, según esta disciplina, revela el propósito personal, los aprendizajes clave y el tipo de experiencias que tienden a repetirse a lo largo de los años.

Para calcularlo, se suman todos los dígitos del día, mes y año de nacimiento hasta reducir el resultado a una sola cifra. Por ejemplo, alguien nacido el 14 de julio de 1990 debe sumar 1+4+0+7+1+9+9+0. El resultado (31) se vuelve a reducir (3+1) y da como número final el 4.

Los números maestros

Los números maestros, en cambio, no son un cálculo distinto, sino una categoría especial dentro del sistema. Se trata del 11, 22 y 33 —aunque algunas corrientes también incluyen el 44— y se consideran vibraciones más intensas que las cifras simples del 1 al 9.

Cuando uno de estos números aparece como resultado final, no se reduce. Se interpreta que posee una carga energética mayor y, por lo tanto, desafíos y responsabilidades más exigentes.

Cada número maestro tiene su propia simbología. El 11 suele asociarse con la intuición, la sensibilidad y la inspiración espiritual; el 22 con la capacidad de concretar grandes proyectos y liderar procesos; y el 33 con el servicio, la empatía y el amor incondicional. Aun así, mantienen una conexión con su número base (11 con el 2, 22 con el 4, 33 con el 6), lo que matiza su interpretación.

En síntesis, todas las personas tienen un número de vida, pero no todas poseen un número maestro. El primero marca el camino general; el segundo, cuando aparece, indica una intensidad particular dentro de ese recorrido.