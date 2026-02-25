Buena suerte. Foto: Pexels

Los números son nuestros aliados en el día a día, y siempre pueden sorprendernos con una señal. Para poner la fortuna de tu lado, conocé cuáles son tus números de la suerte de este miércoles 25 de febrero de 2026.

Para aplicarlos, una vez que los sepas, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Velas. Foto Unsplash

Los números de la suerte de cada signo para el miércoles 25 de febrero de 2026

Aries: 9, 14, 26, 37

Tauro: 3, 18, 24, 41

Géminis: 5, 12, 29, 34

Cáncer: 2, 16, 27, 38

Leo: 1, 11, 23, 35

Virgo: 8, 15, 30, 42

Libra: 6, 17, 25, 39

Escorpio: 7, 13, 22, 40

Sagitario: 4, 19, 28, 36

Capricornio: 10, 20, 31, 44

Acuario: 14, 21, 32, 43

Piscis: 5, 18, 27, 33

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.

Cómo calcular el número de nombres y fechas

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros