Chocolates Jack Foto: Felfort

Las sorpresas siempre son bienvenidas y mucho más si llegan de la mano de un chocolate. Por eso, los chocolates Jack lanzarán la colección de figuras de Mafalda, con 24 personajes, incluyendo a Felipe, Susanita, Miguelito, Libertad y Guille. Anteriormente, la marca Felfort ya vendía monedas de chocolates con tatuajes y stickers de los dibujos de las tiras cómicas de Quino.

Esta versión de 17 gramos se venderá en almacenes y supermercados, al igual que el Huevo Super Jack de 200 gramos, que incluye un muñeco especial y un escenario exclusivo, ideal para celebrar en la época de Pascuas.

Chocolates Jack Foto: Felfort

La sorpresa en los chocolates existe desde el año 1962, iniciando con jugadores de futbol y luego, tras su éxito, le siguieron colecciones de los personajes de Súper Hijitus y las obras de García Ferré, extendiendo la promoción por siete años.

Con el paso del tiempo harían otras promociones, incluyendo los personajes de Cartoon Network, Marvel, DC, Star Wars, Angry Birds y, los más recordados, Los Simpson.

Chocolates Jack Foto: Felfort

El sorprendente lanzamiento de Arcor: la gaseosa más famosa de todas en versión gomitas

Arcor innovó en el mundo de las golosinas con un lanzamiento que se convirtió en un éxito en los kioscos: las nuevas Mogul Cola, unas gomitas con la clásica forma de botellita y el inconfundible sabor a cola que todos reconocen.

Estas gomitas llegan con varios atractivos:

Un sabor único que remite directamente a la gaseosa más popular.

Su formato de botellita, ideal para picar solo o compartir.

Son libres de gluten, aptas para personas celíacas.

Nuevas Mogul Cola. Foto: Captura video Instagram @infokioscos

Con esta propuesta, Mogul busca conquistar tanto a chicos como a grandes, combinando el toque nostálgico con la frescura de un producto nuevo.

Este lanzamiento se suma a la expansión del universo Mogul, que recientemente sorprendió con las Mogul bañadas, reafirmando su lugar como referente de la categoría.