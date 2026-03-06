Cuidados a tener en cuenta Foto: Foto generada con IA

La lengua de suegra (sansevieria) volvió a ser tendencia en redes y en buscadores. Entre los trucos caseros que ganaron popularidad, uno llama especialmente la atención: envolver la maceta con papel aluminio. Aunque parece una ocurrencia curiosa, expertos en jardinería aseguran que tiene efectos reales en el crecimiento y el bienestar de esta planta tan resistente.

A continuación, te cuento para qué sirve, qué beneficios tiene, y cómo aplicarlo sin dañar la planta.

1. Aumenta la luz que recibe la planta

La sansevieria necesita al menos cuatro horas de luz diarias para crecer fuerte.El papel aluminio actúa como un reflector natural: redirige la luz disponible hacia todas las hojas, incluso aquellas que suelen quedar a la sombra.

Este truco es especialmente útil si tenés la planta en espacios con iluminación limitada o lejos de una ventana.

2. Ayuda a regular la temperatura del sustrato

Según especialistas en jardinería, el aluminio evita que la tierra alcance temperaturas demasiado altas y contribuye a retener la humedad por más tiempo. Esto beneficia a plantas ubicadas en interiores donde la calefacción o el sol directo suelen resecar el sustrato.

Palito en la maceta de una lengua de suegra Foto: Grok IA

3. Funciona como barrera contra plagas

El brillo del papel de aluminio desorienta insectos como pulgones o mosquitas, reduciendo su presencia alrededor de la planta. Esto permite disminuir el uso de pesticidas y mantener la sansevieria más protegida de manera natural.

4. Conserva mejor la humedad

Utilizado correctamente, el aluminio puede ayudar a reducir la evaporación del agua en la superficie del sustrato, manteniendo la humedad por más tiempo sin necesidad de riegos tan frecuentes.

Eso sí: nunca debe cubrirse toda la tierra, porque podría generar exceso de humedad y favorecer hongos.

Cómo colocar el papel aluminio de forma correcta

Aplicarlo es sencillo, pero hay detalles importantes a tener en cuenta:

Cortá un trozo de aluminio del tamaño del borde de la maceta. Colocalo por fuera, sin tocar la tierra ni cubrir el sustrato. Asegurate de dejar los orificios de drenaje libres. Orientá la parte brillante hacia afuera para maximizar el reflejo. Revisá la planta cada semana para detectar condensación o exceso de humedad.

Precauciones importantes

No lo uses en pleno verano si entra sol directo por la ventana: el reflejo puede quemar las hojas.

Evitá cubrir totalmente la superficie del sustrato. La sansevieria es una suculenta y no tolera la humedad constante.

Retirá el aluminio si ves deterioro, condensación o cambios en el color de las hojas.

¿Vale la pena probarlo?

Sí, siempre que se haga con moderación.Es un truco económico, rápido y útil para quienes tienen plantas en espacios con poca luz o buscan métodos naturales para combatir plagas. No reemplaza los cuidados básicos, pero puede potenciar la salud de tu lengua de suegra, especialmente en meses de baja radiación solar.