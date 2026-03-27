Números de la suerte de hoy. Foto: Pexels

Simbolismo, creencia o mito: cada vez más personas deciden encomendar su fortuna al indescifrable azar de la numerología. Nunca se sabe cuándo podemos necesitar de los números de la suerte, por lo que es mejor contar siempre con su favor.

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números para proponer cifras favorables para cada signo. De cara a este 27 de marzo y frente a una consulta cotidiana para muchas personas, conocé cuáles son los números de la suerte, signo por signo.

Números de la suerte, viernes 27 de marzo de 2026. Foto: Imagen ilustrativa creada con Gemini AI

Los números de la suerte de cada signo para este viernes 27 de marzo de 2026

Aries : 04, 11, 18

Tauro : 14, 33, 52

Géminis : 03, 34, 72

Cáncer : 10, 22, 41

Leo : 07, 30, 36

Virgo : 05, 25, 52

Libra : 02, 13, 75

Escorpio : 29, 27, 39

Sagitario : 06, 15, 73

Capricornio : 14, 30, 78

Acuario : 15, 40, 42

Piscis: 21, 33, 42

Los números de la suerte atraviesan culturas y generaciones como un gesto cotidiano cargado de expectativa. Para muchas personas, no funcionan como una promesa mágica, sino como un pequeño ancla emocional: una referencia que ayuda a encarar el día con mayor seguridad, intención y una cuota de entusiasmo.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

11 : intuición elevada

22 : gran constructor

33: amor universal

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tu otros números personales como tu fecha de nacimiento.