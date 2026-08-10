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Gabriel Rolón, psicólogo: “Dos amigos pueden reencontrarse después de nueve años y abrazarse con la misma emoción”

El reconocido psicólogo comparó la amistad y las relaciones de pareja, y explicó por qué funcionan de manera tan diferente.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Gabriel Rolón, psicólogo.
Gabriel Rolón, psicólogo. Foto: Instagram/gabriel.rolon
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El reconocido psicólogo Gabriel Rolón sostiene que la amistad es una forma de amor capaz de no estar presente todos los días, en la cotidianidad, sin perder la esencia y la importancia. Mientras algunas parejas sufren la falta del contacto físico, un amigo puede reaparecer luego de años y sentir y conservar el mismo cariño intacto a través de un abrazo.

Por otro lado, la psicóloga Arianna Villaescusa explicó que las amistades forman parte de todas las etapas de la vida y a lo largo del tiempo van adquiriendo distintos valores.

Por otro lado, la terapeuta señala que estos vínculos atraviesan todas las etapas de la vida, adquiriendo diferentes valores según el momento. Desde la psicología, aseguran que las amistades sanas tienen un impacto muy positivo en la salud mental. Sin embargo, definir qué es exactamente una amistad sigue siendo un desafío para los especialistas.

La importancia de la amistad para Gabriel Rolón. Video: Instagram/gabriel.rolon

La distancia no afecta el cariño

Gabriel Rolón habla de la amistad y la define como “la capacidad de estar siendo en otro y que otro sea en mí”. En la amistad, la distancia física pierde importancia porque el vínculo se mantiene a través de la cercanía emocional. Aunque dos personas estén separadas por muchos kilómetros o pasen largos períodos sin verse, la conexión puede seguir intacta gracias al afecto y la confianza construidos con el tiempo.

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Esta característica marca una diferencia con el enamoramiento. Mientras la amistad puede sostenerse sin contacto frecuente, el amor romántico suele fortalecerse con la presencia del otro.

Gabriel Rolón habló de la importancia de las amistades. Foto: Instagram @gabriel.rolon

En las relaciones de pareja, la distancia suele ser un desafío importante. La falta de contacto físico puede enfriar el vínculo si no existe una comunicación constante y una confianza sólida. A diferencia de la amistad, el amor de pareja suele necesitar una mayor presencia cotidiana para mantenerse fuerte.

En ese sentido, Gabriel Rolón retoma una idea de Borges y sostiene que la amistad es la única forma de amor que no depende de la rutina ni de verse todos los días. Por eso, dos amigos pueden reencontrarse después de nueve años y abrazarse con la misma emoción, compartir confidencias y sentir que el tiempo no pasó. Aunque la vida cambie y lleguen los años, como menciona Felipe Isidro al hablar de las dificultades físicas de la vejez, la esencia de una verdadera amistad permanece intacta.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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