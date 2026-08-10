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Cómo limpiar la puerta del horno y quitarle la grasa fácilmente con 2 ingredientes

Con solo dos ingredientes que hay en cualquier cocina, se puede eliminar la grasa acumulada y dejar la puerta impecable sin esfuerzo.

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Cómo limpiar la puerta del horno y quitarle la grasa fácilmente con 2 ingredientes.
Cómo limpiar la puerta del horno y quitarle la grasa fácilmente con 2 ingredientes. Foto: Foto: Gemini
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La puerta del horno suele ser una de las partes que más grasa y restos de comida acumula con el uso diario. Aunque muchas veces solo se limpia la parte exterior, el vidrio puede quedar cubierto de manchas difíciles de sacar. Sin embargo, no hace falta recurrir a productos caros ni a químicos agresivos: existe un truco casero que utiliza solo bicarbonato de sodio y detergente para platos, dos ingredientes que siempre están en la cocina.

Este método es ideal para quienes buscan una solución rápida y económica para dejar el horno reluciente. Además, evita el uso de esponjas metálicas o productos abrasivos que pueden rayar el vidrio y arruinar la puerta.

Qué ingredientes se necesitan y cómo preparar la mezcla

Para poner en práctica este truco solo hacen falta dos cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de detergente líquido para platos. Si la mezcla queda muy espesa, se puede agregar un poco de agua, pero los ingredientes principales son el bicarbonato y el detergente.

Con este método se puede eliminar la grasa fácilmente. (Foto Gemini) Foto: Gemini

La preparación es simple: se mezclan ambos ingredientes hasta formar una pasta homogénea. Es importante asegurarse de que el horno esté completamente apagado y frío antes de empezar.

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Cómo aplicar la pasta y eliminar la grasa sin rayar el vidrio

Una vez lista la mezcla, se coloca una pequeña cantidad sobre las zonas con grasa de la puerta del horno. Se distribuye con una esponja suave o un paño, evitando siempre las esponjas metálicas o la virulana, que pueden dañar el vidrio.

Se recomienda dejar actuar la preparación unos minutos para que afloje la suciedad más pegada. Después, se frota suavemente, prestando atención especial a las manchas difíciles.

Cuando la grasa empieza a desprenderse, se retira la mezcla con un paño húmedo, pasando varias veces hasta eliminar todos los restos de bicarbonato y detergente. Para terminar, se puede usar otro paño limpio y seco para sacar la humedad y evitar marcas.

Precauciones y consejos para una limpieza segura

No todas las puertas de horno se desmontan igual y algunos modelos tienen sistemas de vidrio doble o piezas desmontables. Si la suciedad está entre los vidrios, lo mejor es consultar el manual del fabricante antes de intentar desarmar la puerta.

Además, si se usan productos comerciales, nunca hay que mezclarlos entre sí ni combinarlos con sustancias como lavandina u otros químicos, ya que pueden ser peligrosos.

La clave para mantener la puerta del horno limpia es la frecuencia: una pasada rápida después de cada uso ayuda a evitar que la grasa se acumule y se convierta en una capa difícil de sacar.

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