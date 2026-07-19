Ni rosas ni margaritas: la flor que resiste el invierno y llena de color cualquier jardín

Pensamiento, la flor favorita del invierno Foto: Pinterest

Con la llegada del invierno, muchas plantas reducen su crecimiento y los jardines comienzan a perder su color verde y brillante. Pero para sorpresa de muchos, hay una especie que desafía las frías temperaturas de julio y continúa floreciendo, aportando vida y alegría al patio, balcón o terraza.

Entre ellas, los pensamientos (llamada también como wittrockiana) se destacan por su gran resistencia al frío, su amplia variedad de colores y la facilidad con la que pueden cultivarse tanto en macetas como directamente en la tierra.

Pensamiento, la flor favorita del invierno Foto: Pinterest

Además de soportar las heladas moderadas, estas flores requieren pocos cuidados y pueden permanecer afuera durante gran parte del invierno, convirtiéndose en una de las opciones favoritas de los amantes de la jardinería.

Por qué los pensamientos son la mejor opción para el jardín en invierno

Los pensamientos son plantas de temporada que se adaptan perfectamente a las bajas temperaturas. A diferencia de otras flores que entran en reposo durante el invierno, esta especie mantiene una floración constante siempre que reciba los cuidados adecuados.

Pensamiento, la flor favorita del invierno Foto: Pinterest

Las flores del pensamiento pueden encontrarse en diferentes tonos: desde violetas, hasta amarillas, blancas, naranjas y azules, lo que permite crear canteros y macetas llenos de color justo cuando la mayoría de las plantas lucen un aspecto “apagado” por el invierno.

Otra de sus ventajas es que florecen durante varias semanas e incluso pueden extender su esplendor hasta la primavera si las condiciones climáticas son favorables. Sin embargo, Aunque son plantas muy resistentes, algunos cuidados ayudan a prolongar su floración y mantenerlas saludables.

Los especialistas recomiendan ubicarlas en un lugar donde reciban varias horas de luz natural por día. Si bien toleran el frío, también necesitan una buena iluminación para producir nuevas flores.

El riego debe ser moderado. Lo ideal es mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando los encharcamientos que pueden afectar las raíces. También es importante retirar las flores marchitas a medida que aparecen. Esta sencilla tarea favorece la producción de nuevos pimpollos y permite que la planta concentre su energía en seguir floreciendo.

Pensamiento, la flor favorita del invierno Foto: Pinterest

Los beneficios de tener pensamientos en el jardín

Además de su valor ornamental, los pensamientos ofrecen otras ventajas para quienes buscan un jardín saludable durante el invierno. Algunas de ellas son las siguientes:

Resisten las bajas temperaturas y las heladas moderadas.

Florecen durante gran parte del invierno y comienzos de la primavera.

Son ideales para canteros, macetas, balcones y jardineras.

Existen en una gran variedad de colores y tamaños.

Requieren poco mantenimiento y son aptos para principiantes.

Gracias a estas características, los pensamientos se consolidan como una de las flores más elegidas para decorar espacios exteriores durante los meses más fríos del año. Su resistencia, facilidad de cultivo y prolongada floración permiten disfrutar de un espacio lleno de vida cuando muchas otras especies permanecen en reposo.