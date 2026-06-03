Henna para el cabello: el remedio natural que ayuda a cubrir las canas y fortalecer la melena

Como teñirse el cabello con henna Foto: Pinterest

Cada vez más personas buscan opciones naturales para el cuidado capilar, pero cuando llega la primera cana, muchas veces las personas optan por arrancarlas o taparlas con tintura. Sin embargo, los especialistas recomiendan utilizar henna, ya que resulta ser una buena alternativa para teñir el pelo, mejorar su aspecto y reducir la exposición a componentes químicos presentes en muchas coloraciones tradicionales.

Utilizada desde hace siglos en distintas culturas, esta sustancia vegetal destaca por su capacidad para aportar reflejos rojizos y cubrir parcialmente las canas de manera progresiva. Además, muchas personas la eligen por los beneficios que puede aportar a la fibra capilar. Y aunque en general suele asociarse a los tatuajes temporales que se hacen sobre la piel, también sirve como tinte natural para el pelo.

Como teñirse el cabello con henna Foto: Pinterest

Qué es la henna y por qué se utiliza en el cabello

La henna proviene de las hojas secas de la planta Lawsonia inermis, un arbusto que crece principalmente en regiones cálidas de Asia, África y Medio Oriente. Una vez secadas y pulverizadas, sus hojas se transforman en un polvo que, al mezclarse con agua, libera un pigmento natural capaz de adherirse a la queratina del cabello.

Y a diferencia de las tinturas convencionales, la henna no penetra profundamente en la fibra capilar, sino que simplemente recubre el cabello formando una capa protectora que aporta color y brillo. Por esta razón, el resultado suele verse más natural y menos agresivo para la estructura capilar.

Además de convertirse en una alternativa natural para cubrir las canas, la henna aporta múltiples beneficios para la salud capilar. Aunque muchas personas la utilizan principalmente por su efecto colorante, sus propiedades también ayudan a mejorar la apariencia y el estado general del cabello.

Como teñirse el cabello con henna Foto: Pinterest

Entre sus principales ventajas se destacan:

Proporciona brillo y luminosidad de forma natural.

Fortalece la fibra capilar y mejora su resistencia.

Ayuda a disminuir el quiebre y la formación de puntas abiertas.

Aporta cuerpo y una sensación de mayor volumen.

Favorece la recuperación de cabellos dañados o debilitados.

No contiene amoníaco ni otros agentes químicos agresivos presentes en muchas tinturas tradicionales.

Forma una capa protectora alrededor del cabello que ayuda a resguardarlo de las agresiones externas, como el sol, la contaminación y el uso frecuente de herramientas de calor.

Muchas personas también destacan que, tras varias aplicaciones, el pelo luce más grueso y resistente gracias al efecto recubridor que genera la henna sobre cada hebra.

Paso a paso, cómo preparar la henna para teñir el cabello

La preparación básica es sencilla y requiere pocos ingredientes:

Polvo de henna natural.

Agua tibia.

Recipiente de vidrio o plástico.

Cuchara de madera o silicona.

Guantes.

Gorro de baño o film plástico.

Cabe recordar que, para aprovechar las propiedades de la henna, es importante respetar el proceso de preparación y aplicación.

Para aprovechar al máximo las propiedades de la henna, es importante respetar el proceso de preparación y aplicación. El primer paso consiste en colocar la cantidad necesaria de polvo en un recipiente de vidrio o plástico. Luego, se debe incorporar agua tibia de manera gradual mientras se mezcla hasta obtener una pasta uniforme y sin grumos.

Como teñirse el cabello con henna Foto: Pinterest

Una vez que la preparación esté lista, se recomienda dejarla en reposo entre dos y ocho horas, dependiendo de las instrucciones del fabricante, ya que en ese tiempo, se activa el pigmento natural y ofrece mejores resultados sobre el cabello.

Una vez que la mezcla esté lista, debe aplicarse sobre el pelo limpio y seco, distribuyéndola de manera uniforme desde la raíz hasta las puntas. Después, se aconseja cubrir la cabeza con un gorro plástico para favorecer la fijación del color.

El tiempo de exposición suele variar entre una y tres horas, según la intensidad deseada. Finalmente, solo resta enjuagar abundantemente con agua hasta eliminar por completo los restos del producto.

Un dato importante es que el color definitivo no aparece de inmediato: los pigmentos continúan oxidándose y desarrollándose durante las siguientes 24 a 48 horas, por lo que el tono puede intensificarse progresivamente después de la aplicación.

Como teñirse el pelo con henna Foto: Magnific.

Si bien se trata de un producto natural, los especialistas recomiendan realizar una prueba de sensibilidad antes de aplicarlo por primera vez. Por último, otro punto importante es elegir henna pura y evitar productos adulterados con químicos, ya que podrían provocar reacciones no deseadas o incluso dañar el cabello.

Gracias a su capacidad de cubrir las canas, aportar brillo y fortalecer el cabello, la henna es una opción que se posiciona de a poco entre las opciones naturales más elegidas en el mercado, sin gastar tanto dinero ni renunciar al color natural.