El anís estrellado es una especia milenaria de origen chino Foto: Foto generada con IA Canal 26

El anís estrellado es mucho más que una especia aromática de cocina. Esta planta milenaria, reconocida por su forma de estrella y su intenso perfume, ha sido utilizada durante siglos en la gastronomía, la medicina tradicional y hasta en la decoración. En los últimos años, su popularidad volvió a crecer gracias al interés por los remedios naturales, los tés digestivos y la cocina asiática auténtica.

A continuación, te contamos qué es el anís estrellado, de dónde proviene y para qué sirve, con cinco usos que probablemente no conocías.

¿Qué es el anís estrellado y cuál es su origen?

El anís estrellado es el fruto del árbol Illicium verum, una especie originaria del sur de China y del norte de Vietnam. Su nombre se debe a su característica forma de estrella de ocho puntas, cada una de las cuales contiene una semilla brillante y aromática.

Cáscaras de naranja con anís Foto: -

Aunque su sabor recuerda al del anís verde, no pertenecen a la misma familia botánica. El anís estrellado tiene un aroma más intenso, ligeramente dulce y con notas cálidas, lo que lo hace muy valorado tanto en recetas saladas como dulces.

En la medicina tradicional china, esta planta se utilizó durante siglos para aliviar molestias digestivas, respiratorias y para equilibrar el organismo, lo que explica por qué sigue siendo tan apreciada hoy en día.

Para qué sirve el anís estrellado: los 5 usos más comunes

Tés e infusiones

Uno de los usos más populares del anís estrellado es en infusiones y tés naturales. Preparar una infusión es simple: basta con hervir una estrella en agua durante algunos minutos.

Este té se consume tradicionalmente para:

Favorecer la digestión después de las comidas

Reducir la hinchazón abdominal

Aliviar gases y pesadez estomacal

Además, su sabor agradable hace que se pueda combinar fácilmente con canela, jengibre o cáscaras de naranja, logrando una bebida reconfortante y aromática.

Estimulante y expectorante natural

El anís estrellado también es conocido por sus propiedades expectorantes y estimulantes suaves. En muchas culturas se utiliza como apoyo natural para:

Calmar la tos

Facilitar la expulsión de flemas

Aliviar molestias respiratorias leves

Por este motivo, es un ingrediente frecuente en jarabes herbales y mezclas de plantas destinadas al bienestar respiratorio, especialmente durante los meses fríos.

Esta planta sorprende por su versatilidad y beneficios Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cocina asiática

En la gastronomía, el anís estrellado es un pilar fundamental de la cocina asiática, en especial de la china y la vietnamita. Forma parte de la famosa mezcla de cinco especias chinas, junto con el hinojo, la canela, el clavo de olor y la pimienta de Sichuan.

Se usa para:

Aromatizar caldos y sopas

Dar profundidad a platos de carnes y estofados

Potenciar salsas y marinados

Una pequeña cantidad es suficiente para transformar por completo el sabor de una preparación.

Bebidas alcohólicas

Otro uso menos conocido pero muy interesante del anís estrellado está en la elaboración de bebidas alcohólicas. Su aroma intenso se aprovecha para aromatizar:

Licores artesanales

Aguardientes

Bebidas espirituosas tradicionales

En muchas recetas caseras se utiliza para macerar alcohol, aportando un sabor especiado y ligeramente dulce que resulta muy distintivo.

Planta ornamental

Más allá de sus aplicaciones culinarias y terapéuticas, el anís estrellado también se valora como elemento ornamental. Sus frutos secos conservan la forma estrellada y un color marrón atractivo, por lo que se usan comúnmente en:

Decoraciones naturales para el hogar

Centros de mesa

Arreglos aromáticos

Además de su estética, aporta un perfume cálido que perfuma ambientes de forma natural.

Un ingrediente antiguo que sigue sorprendiendo

El anís estrellado demuestra que una planta tradicional puede tener múltiples usos en la vida cotidiana. Ya sea en una infusión digestiva, un plato de inspiración oriental, una bebida artesanal o una decoración natural, esta especia originaria de China sigue conquistando por su aroma, versatilidad y valor cultural.

Incorporarlo de manera consciente y moderada permite aprovechar todo su potencial, conectando tradición, sabor y bienestar en un solo ingrediente.