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Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Esperanza, ciudad de Santa Fe.
Esperanza, ciudad de Santa Fe. Foto: Instagram @esperanzaturismo
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sureste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 3 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 19°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:48 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 16° Sur 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sur 11 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 15° 15° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sur 11 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sureste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Sureste 10 - 25 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sureste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Este 10 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Este 4 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Noreste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Noreste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Sureste 1 - 3 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Sur 3 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Sur 4 - 7 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Sur 4 - 8 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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