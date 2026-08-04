Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.