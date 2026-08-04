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Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sur 1 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Sur 4 - 16 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Suroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:59 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 2 - 5 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Suroeste 3 - 7 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 18° 18° Suroeste 4 - 8 km/h 50% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 18° 18° Sur 3 - 8 km/h 30% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 18° 18° Oeste 1 - 6 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 18° 18° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 17° 17° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Sureste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Sur 1 - 7 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Suroeste 5 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 19° 19° Suroeste 6 - 18 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 19° 19° Sur 7 - 19 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Sur 6 - 19 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Sur 5 - 17 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 19° 19° Sur 4 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 19° 19° Sur 3 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 19° 19° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
20:00 19° 19° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
21:00 19° 19° Suroeste 4 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 19° 19° Suroeste 5 - 10 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 18° 18° Suroeste 5 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 18° 18° Suroeste 5 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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