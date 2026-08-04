comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (8.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 10 - 16 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 14 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 8.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 5°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:08
Puesta del sol18:17
Horas de luz9h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:08 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 8.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 14 - 25 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 12 - 20 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sureste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 12 - 19 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sureste 13 - 21 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 13 - 22 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 13 - 22 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 12 - 21 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 11 - 19 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 10 - 18 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 10 - 17 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sur 10 - 16 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 9 - 16 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sureste 9 - 15 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sureste 12 - 20 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Sureste 14 - 24 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Sureste 13 - 25 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Sureste 10 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Sureste 4 - 17 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Sureste 4 - 8 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Sureste 7 - 12 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sureste 10 - 16 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sureste 10 - 16 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sureste 9 - 15 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sureste 8 - 14 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires:cuándo llueve y qué día llega el frío

    Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires: cuándo llueve y qué día llega el frío

  2. ¿Vuelven las lluvias al AMBA?:día por día, cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

    ¿Vuelven las lluvias al AMBA?: día por día, cómo estará el tiempo esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

  3. Pronóstico del tiempo en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias más intensas

    Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias más intensas

  4. Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo:las zonas bajo alerta meteorológica

    Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo: las zonas bajo alerta meteorológica

  5. Alerta por la tormenta del fin de semana:48 horas de lluvia, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

    Alerta por la tormenta del fin de semana: 48 horas de lluvia, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Opinión

Ley de Tierras:repercusiones del debate que viene

Ley de Tierras: repercusiones del debate que viene

La agenda de Javier Milei:viajes a Ecuador y Colombia para fortalecer su alianza con la nueva derecha regional

El Gobierno modificó el proyecto de Ley de Tierras antes del debate en el Senado

Javier Milei afirmó que la alianza con Estados Unidos es la “llave” para recuperar las Islas Malvinas

Economía

Tesla abrió búsquedas de trabajo en la Argentina:qué puestos necesita y cómo postularse a la empresa de Elon Musk

Tesla abrió búsquedas de trabajo en la Argentina: qué puestos necesita y cómo postularse a la empresa de Elon Musk

El CEO de Nvidia asegura que la IA podría impulsar una ola de empleos sin estudios universitarios:cuáles serían los oficios

Cajeros automáticos:los nuevos límites para retirar efectivo desde agosto, banco por banco

Histórica empresa láctea busca empleados tras cambiar de dueño:lista de vacantes y cómo postularse

Turismo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Tragedia en una playa de Rusia:al menos siete muertos y decenas de heridos tras la explosión de un dron derribado

Video:una activista neofascista española hizo el saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

Donald Trump advirtió que Irán tiene una “última oportunidad” para firmar “un buen acuerdo” que termine con la guerra