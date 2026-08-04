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Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Este 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sureste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sureste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 53m
Fase lunarMenguante
Iluminación66%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:56 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 21° 21° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 19° 19° Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 17° 17° Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 17° 17° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Sureste 10 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 17° Sureste 11 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 18° 18° Sureste 12 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 19° 19° Este 11 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 20° 20° Este 10 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 20° Este 9 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Este 7 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Sureste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 22° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Sur 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 19° 19° Sur 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Sureste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 19° 19° Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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