Los jardineros coinciden: si querés que tu malvón estalle de flores, tenés que hacer esto

El malvón es una de las plantas más elegidas para jardines. Foto: Gemini

El malvón es una de las plantas más elegidas para jardines, balcones y patios gracias a sus flores intensas y a lo fácil que resulta cultivarlo. Sin embargo, no siempre responde con la cantidad de flores que se espera: muchas veces, aunque las hojas se ven verdes y sanas, la planta pasa semanas sin florecer.

Según los especialistas en jardinería, el problema suele estar en algunos errores de cuidado que limitan su desarrollo. Con pequeños ajustes en la ubicación, el riego y la poda, es posible lograr que el malvón se llene de flores durante la primavera y el verano.

La importancia de la luz solar para el malvón

Uno de los factores más determinantes para la floración del malvón es la cantidad de sol que recibe cada día.

Para que produzca flores en abundancia, necesita entre 4 y 6 horas de luz solar directa. Si la planta permanece siempre en la sombra, seguirá creciendo, pero destinará su energía a las hojas y florecerá mucho menos.

Cómo cuidar tu malvón Foto: Freepik

En balcones o patios, lo ideal es ubicar el malvón en un lugar bien luminoso, donde reciba el sol de la mañana o de las últimas horas de la tarde.

Cómo la poda y el fertilizante potencian la floración

Una poda ligera puede marcar la diferencia. Retirar ramas secas, flores marchitas y recortar levemente las puntas estimula la aparición de nuevos brotes, que serán los encargados de dar más flores en las semanas siguientes.

Además, esta práctica ayuda a mantener la planta más compacta y vigorosa.

Para sostener una floración continua, los expertos recomiendan usar un fertilizante para plantas con flor, rico en fósforo y potasio, cada dos o tres semanas durante la época de crecimiento. También se puede sumar compost bien maduro para mejorar el sustrato de manera natural.

Los errores más comunes que impiden que el malvón florezca

Aunque el malvón es resistente, hay hábitos que pueden afectar su desarrollo y limitar la floración:

Regar todos los días aunque la tierra siga húmeda.

Ubicar la planta en lugares con poca luz.

No retirar las flores secas.

Usar macetas sin buen drenaje.

Excederse con fertilizantes ricos en nitrógeno, que favorecen el crecimiento de hojas en vez de flores.

Corregir estos errores suele ser suficiente para notar cambios en pocas semanas.