¿Tenés piel grasa? Este es el error más común en la rutina del cuidado de la piel, según Dadatina

Cuidado de la piel, lavarse la cara. Foto: Freepik.

La piel grasa muchas veces puede ser molesta, ya que genera brillo y pesadez en la cara. Por eso, muchas personas recurren a cremas y exfoliantes con intención de eliminar el exceso de sebo y mantener los poros limpios. Sin embargo, especialistas en cuidado de la piel advierten que esta estrategia, cuando se utiliza de forma exclusiva, puede tener el efecto contrario al deseado.

La cosmetóloga e influencer Daniela López, o Dadatina, en redes sociales, explicó en un video de Youtube que uno de los errores más frecuentes es pensar que la solución para la piel grasa consiste únicamente en “secarla” y que abusar de productos astringentes puede alterar el equilibrio natural de la piel y favorecer una mayor producción de sebo.

Cómo cuidar la piel grasa Foto: Freepik.

Y si bien algunas cremas o exfoliantes pueden controlar el brillo y la grasa superficial de la piel, si se utilizan de forma excesiva sin completar la hidratación adecuada, pueden provocar irritación o deshidratación en la piel, haciendo que se vea poco saludable. Además, el sebo funciona como un mecanismo de protección, y cuando se lo somete a limpiadores agresivos, el organismo puede responder generando aún más grasa para compensar esa pérdida de hidratación.

Por este motivo, una piel puede verse brillante y grasa, pero al mismo tiempo estar deshidratada y totalmente opaca o incluso con manchas, una situación mucho más común de lo que se cree.

Cuáles son lso trucos para tener una piel saludable

Piel grasa: el equilibrio está entre la limpieza e hidratación

Durante años existió la creencia de que las pieles grasas no necesitaban hidratación. Sin embargo, dermatólogos y especialistas coinciden en que todos los tipos de piel requieren mantener una correcta barrera cutánea.

La clave está en elegir productos formulados específicamente para pieles grasas o mixtas, con texturas ligeras que aporten agua sin generar sensación pesada ni obstruir los poros. Además, recomiendan utilizar limpiadores suaves y evitar aquellos que contienen altas concentraciones de alcohol o ingredientes demasiado agresivos.

Cuidado de la piel, piel, piel glowy. Foto: Freepik.

Por otro lado, la deshidratación de la piel no solamente se ve por su sequedad, ya que también puede afectar a quienes tengan exceso de sebo. Algunas señales frecuentes son:

Sensación de tirantez después de la limpieza.

Brillo excesivo pocas horas después de lavar el rostro.

Poros visibles y aspecto apagado.

Irritación o enrojecimiento frecuente.

Empeoramiento tras usar productos matificantes o muy secantes.

Cómo cuidar correctamente una piel grasa

Los especialistas recomiendan una rutina simple basada en cuatro pilares:

Limpieza suave, mañana y noche.

Hidratación con productos ligeros y no comedogénicos.

Protección solar diaria.

Uso moderado de ingredientes astringentes o exfoliantes.

Lejos de intentar eliminar toda la grasa de la piel, el objetivo debe ser mantener su equilibrio natural. Una rutina demasiado agresiva puede desencadenar un círculo vicioso en el que la piel produce cada vez más sebo para defenderse, agravando justamente el problema que se intenta solucionar.