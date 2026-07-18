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El truco más infalible para disminuir las ojeras sin maquillaje: el método natural que recomiendan los especialistas

De forma simple y sin gastar de más, es posible desinflamar la zona más sensible debajo de los ojos y mejorar el aspecto de las ojeras en tan solo minutos.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cómo atenuar las ojeras de forma natural
Cómo atenuar las ojeras de forma natural Foto: Pinterest
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Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más frecuentes y aunque muchas personas recurren al corrector para disimularlas, lo cierto es que existen alternativas naturales y económicas que ayudan a mejorar la apariencia del contorno de ojos sin necesidad de recurrir al maquillaje e incorporándolo al skincare.

Y si bien no hay un remedio casero capaz de eliminarlas por completo cuando tienen un origen genético o relacionado con la pigmentación de la piel, algunos hábitos pueden reducir la inflamación y hacer que la mirada luzca más descansada. Uno de los métodos más comentados por los dermatólogos, es la posibilidad de aprovechar el frío para mejorar la circulación y reducir las bolsas que suelen acentuar las ojeras.

Cómo atenuar las ojeras de forma natural Foto: Pinterest

El frío: el truco natural para reducir las ojeras sin maquillaje

El frío es uno de los aliados más recomendados para aliviar la hinchazón debajo de los ojos. Al contraer temporalmente los vasos sanguíneos, contribuye a disminuir la inflamación y aporta una sensación inmediata de frescura.

Para ponerlo en práctica, se pueden utilizar cucharas previamente enfriadas en la heladera, un rodillo facial de piedra (como el de jade o cuarzo), máscaras de gel refrigeradas o compresas frías.

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Para que funcione, sólo basta con colocar un paño frío o un antifaz sobre el contorno de ojos durante entre 5 y 10 minutos, sin ejercer presión excesiva. Lo ideal es repetir este hábito cada mañana, especialmente después de una noche con pocas horas de sueño.

Cómo atenuar las ojeras de forma natural Foto: Pinterest

Otros hábitos que ayudan a mejorar la apariencia de las ojeras

Si bien el frío ofrece resultados rápidos sobre la inflamación, también es importante incorporar hábitos que beneficien la salud de la piel a largo plazo. Entre las recomendaciones más útiles se encuentran:

  • Dormir entre siete y nueve horas por noche.
  • Mantener una buena hidratación durante el día.
  • Reducir el consumo excesivo de sal, que favorece la retención de líquidos.
  • Utilizar protector solar todos los días para prevenir el oscurecimiento del contorno de ojos.
  • Aplicar cremas específicas con ingredientes como cafeína, ácido hialurónico, vitamina C o niacinamida.
Cómo atenuar las ojeras de forma natural Foto: Pinterest

Si las ojeras aparecen de forma repentina, cambian de aspecto o persisten pese a mantener hábitos saludables, es recomendable consultar con un dermatólogo o un médico clínico. En algunos casos, pueden estar asociadas con alergias, problemas de circulación, anemia o alteraciones del sueño que requieren un tratamiento específico.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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