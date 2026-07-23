Sin botox ni retoques: el peinado efecto lifting que rejuvenece el rostro en segundos y es tendencia en 2026

Cola de pelo efecto lifting Foto: Pinterest

Hay peinados que nunca pasan de moda, mientras que otros logran convertirse en tendencia gracias al efecto visual que generan. Este es el caso de la cola de caballo efecto lifting, un estilo que ganó gran popularidad en las redes sociales gracias a que las grandes estrellas del pop como Lali y Ariana Grande la han usado en sus shows.

Este peinado, es muy conocido por su capacidad de estilizar el rostro y aportar una apariencia más firme en cuestión de segundos. El secreto de este peinado está en la altura y la tensión con la que se recoge el cabello: al elevar la coleta y sujetarla correctamente, se produce un efecto óptico que ayuda a definir los pómulos, levantar la mirada y alargar visualmente el cuello, sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos.

Cola de pelo efecto lifting Foto: Pinterest

Además de ser una opción rápida y práctica, la cola efecto lifting puede adaptarse tanto a looks casuales como a eventos formales, lo que explica por qué se convirtió en una de las favoritas de celebridades, influencers y estilistas.

Paso a paso, cómo hacer la cola efecto lifting

Lograr este peinado es sencillo y no requiere demasiados productos. Con unos pocos minutos es posible conseguir un acabado elegante y un efecto tensor inmediato.

El primer paso consiste en cepillar bien el cabello para eliminar nudos y conseguir una superficie lisa. Luego, se recomienda inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para recoger todo el pelo a la altura de la coronilla o un poco más arriba, dependiendo del efecto que se busque.

Cola de pelo efecto lifting Foto: Pinterest

Una vez reunido el cabello, sujetalo con una gomita firme, procurando mantener una tensión uniforme. El objetivo es que la coleta quede bien alta y tirante, pero sin generar molestias ni ejercer una presión excesiva sobre el cuero cabelludo.

Para potenciar el efecto lifting, muchos estilistas aconsejan tomar un pequeño mechón de cabello de la propia cola y envolverlo alrededor de la gomita. De esta manera, el peinado luce más prolijo y sofisticado.

Si se busca un acabado más pulido, pueden utilizarse unas gotas de sérum o un poco de gel para controlar los cabellos sueltos, además de un cepillo de cerdas finas para alisar la superficie.

Cola de pelo efecto lifting Foto: Pinterest

Cola de caballo efecto lifting: cuál es la clave visual para rejuvenecer el rostro

La clave de este peinado es generar un efecto visual en la cara que, al recoger el cabello hacia arriba, hace que la piel se tense suavemente para definir mucho más el óvalo facial y resaltar los pómulos. Incluso, con el makeup correcto, podemos incluso abrir la mirada.

Este tipo de peinado también aporta una sensación de mayor simetría y orden, dos características que suelen asociarse con una apariencia más fresca y rejuvenecida. Sin embargo, los peluqueros recomiendan no utilizar peinados demasiado tirantes durante muchas horas o todos los días, ya que la tensión constante sobre el cuero cabelludo puede favorecer la rotura del cabello e incluso provocar alopecia por tracción en personas predispuestas.

Por eso, la recomendación es alternar este estilo con peinados más sueltos y evitar ajustar la coleta con demasiada fuerza. De esta manera, es posible disfrutar del efecto lifting sin comprometer la salud del cabello.