Por qué recomiendan poner una hoja de romero dentro de la funda del celular

¿Pr qué llevar un poco de romero en la funda del celular? Foto: Gemini

La práctica de colocar una hoja de romero entre el celular y su funda sigue la línea de otros rituales como el laurel en la billetera. ¿Por qué? Por el significado que le atribuyen distintas creencias populares y el Feng Shui.

Quienes adoptaron este gesto aseguran que ayuda a atraer energías positivas y alejar las malas vibraciones. Aunque no hay evidencia científica que respalde estos efectos, el ritual ganó popularidad como una forma de sumar protección y claridad mental en la vida diaria.

El simbolismo del romero y su vínculo con la protección

El romero es una planta aromática que, desde la antigüedad, se asoció con la memoria, la purificación y la protección. En el Feng Shui y en otras prácticas espirituales, se cree que el romero puede favorecer la claridad mental, atraer buenas energías y generar una sensación de calma.

Ritual de romero Foto: Gemini IA

Por eso, muchas personas eligen llevar una hoja de romero consigo, como símbolo de renovación y crecimiento. La costumbre de ponerla en la funda del celular responde a la idea de que el teléfono es un objeto que acompaña todo el día y puede convertirse en un canal para potenciar esas intenciones.

Cómo se realiza el ritual y qué tener en cuenta

El procedimiento es sencillo: basta con colocar una hoja de romero limpia y en buen estado entre la funda y la parte trasera del celular, procurando que no interfiera con la cámara ni con el funcionamiento del dispositivo.

Los especialistas en Feng Shui recomiendan no doblar demasiado la hoja, cambiarla cuando se seque o deteriore y mantener la funda limpia para evitar humedad. Se puede usar tanto una hoja fresca como seca, según la preferencia de cada uno.

Es importante aclarar que no se trata de un método con efectos comprobados, sino de una práctica basada en creencias populares y en el valor simbólico que cada persona le otorga.

Un fenómeno viral que rescata tradiciones antiguas

El auge de este tipo de rituales con plantas aromáticas —como el laurel, la canela o el romero— muestra cómo viejas costumbres encuentran un lugar en la vida moderna. Más allá de la falta de pruebas científicas sobre su eficacia, muchos adoptan estos gestos como recordatorio cotidiano de sus deseos y objetivos.

Para quienes creen en estas tradiciones, el romero representa protección y energía positiva. Para otros, es simplemente una curiosidad que refleja cómo las creencias populares siguen vigentes, incluso en objetos tan cotidianos como el celular.