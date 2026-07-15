Poner café en la tierra de las macetas: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo. Foto: Foto: ChatGPT

El cuidado de las plantas es una de las preocupaciones más comunes en los hogares. Muchas personas buscan trucos caseros para mantenerlas saludables y con buena apariencia. Entre ellos, está el de poner café usado en la tierra de la macetas. ¿Para qué sirve?

Este ingrediente, que suele terminar en la basura, puede aportar beneficios si se utiliza de manera adecuada. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones para evitar perjudicar las plantas.

Qué aporta el café a la tierra y por qué ayuda a las plantas

Los restos de café contienen materia orgánica y pequeñas cantidades de nitrógeno, potasio y fósforo. Al descomponerse, enriquecen el sustrato y favorecen la actividad de lombrices y microorganismos beneficiosos, que ayudan a mantener la tierra más saludable.

Entre los principales beneficios del café en las macetas se destacan:

Aporta materia orgánica al sustrato.

Favorece la actividad de lombrices y microorganismos.

Mejora la estructura y la aireación de la tierra con el tiempo.

Ayuda a conservar la humedad del suelo.

Es un buen complemento para el compost casero.

Además, mezclado con otros residuos orgánicos, el café acelera la descomposición del compost y contribuye a obtener un abono natural de buena calidad.

Cuándo y cómo conviene aplicar café en las macetas

El mejor momento para sumar café al sustrato es durante la etapa de crecimiento de las plantas, especialmente en primavera y verano, cuando necesitan más nutrientes para desarrollar hojas, tallos y raíces nuevas.

El café tiene distintos beneficios para el cuidado de las plantas. Foto: Foto: Gemini

En invierno también se puede usar, pero en cantidades mucho menores, ya que la mayoría de las plantas reduce su ritmo de crecimiento y requiere menos fertilización.

Lo ideal es aplicar café cada tres o cuatro semanas, mezclándolo con la capa superficial del sustrato y evitando formar una capa compacta, que podría dificultar el ingreso de agua y oxígeno.

Para aprovechar sus beneficios, seguí estos pasos:

Usá solo café ya preparado (los posos que quedan después de hacer la infusión). Dejá que se sequen por completo antes de usarlos, para evitar la aparición de hongos. Esparcí una fina capa sobre la tierra. Mezclalo suavemente con el sustrato. Regá normalmente después de la aplicación.

También podés incorporarlo directamente al compost junto con cáscaras de frutas, hojas secas y otros residuos orgánicos.

En qué plantas funciona mejor y cuáles conviene evitar

El café puede ser beneficioso para muchas plantas ornamentales y de interior si se usa con moderación. Es especialmente útil en especies que disfrutan de suelos ricos en materia orgánica, como:

Potus

Monstera

Helechos

Hortensias

Azaleas

Camelias

En cambio, conviene evitar su uso frecuente en suculentas y cactus, ya que prefieren sustratos muy drenantes y con baja retención de humedad.

Los errores más comunes al usar café en las plantas

Aunque el café es un fertilizante natural, hay errores que pueden perjudicar a las plantas. Es importante evitar colocar el café recién hecho o líquido directamente sobre la tierra. Tampoco se debe usar como único fertilizante, ya que no aporta todos los nutrientes necesarios, ni reemplaza a los especiales para eso.