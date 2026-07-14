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El pueblo de 3000 habitantes que busca jóvenes, emprendedores y personas que hagan trabajo remoto para repoblarlo

Quieren atraer nuevos vecinos y repoblar el pueblo.

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La localidad cuenta con 3000 habitantes (Foto Gemini)
La localidad cuenta con 3000 habitantes (Foto Gemini) Foto: Gemini
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En el corazón de España, un pequeño pueblo decidió tomar medidas para combatir la despoblación y recuperar el movimiento en sus calles. Olmeda de la Cuesta, ubicado en la provincia de Cuenca y a solo dos horas de Madrid, lanzó una subasta de terrenos a precios accesibles con el objetivo de atraer a jóvenes, familias, emprendedores y personas que trabajen de manera remota.

La localidad cuenta con 3000 habitantes, aunque en el casco histórico viven menos de 30 personas de forma permanente. El resto de la población se reparte en las zonas rurales y alrededores, lo que deja al pueblo con calles silenciosas y un ritmo muy distinto al de las grandes ciudades.

Qué ofrece Olmeda de la Cuesta a quienes buscan mudarse

Quienes eligen instalarse en Olmeda de la Cuesta encuentran paisajes rurales, casas de piedra y una vida rodeada de naturaleza. El costo de vida es más bajo, el tránsito es casi inexistente y el sentido de comunidad se mantiene fuerte entre los vecinos.

La subasta de terrenos apunta especialmente a quienes buscan dejar atrás el ruido urbano y apostar por un entorno más tranquilo. El pueblo ofrece la posibilidad de trabajar remoto, iniciar emprendimientos vinculados al turismo o la naturaleza y disfrutar de un ambiente sereno.

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Este pueblo es muy pintoresco (Foto Gemini) Foto: Gemini

Requisitos para postularse y cómo es el proceso

Mudarse a Olmeda de la Cuesta implica cumplir con algunos requisitos legales y organizar cuestiones prácticas. Quienes tengan ciudadanía europea pueden instalarse sin mayores complicaciones, mientras que quienes no la tengan deberán gestionar una visa o permiso de residencia.

Además, es necesario conseguir una vivienda o terreno disponible, realizar el empadronamiento en el ayuntamiento local y registrar el domicilio para acceder a los servicios básicos.

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