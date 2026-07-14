El bicarbonato de sodio y el vinagre no van más: el truco para eliminar el sarro de la pava eléctrica de una vez por todas

El electrodoméstico que siempre se debe desenchufar. Foto Unsplash

La pava eléctrica es el elemento más utilizado en el hogar, especialmente durante los meses de invierno. Su uso frecuente provoca la acumulación de sarro en su interior debido a los minerales presentes en el agua, un problema que puede afectar tanto su funcionamiento como el sabor de las infusiones. Y aunque muchas personas usan productos que pueden dañar el electrodoméstico para intentar lavarlo, lo cierto es que hay un truco sencillo que ayuda a que esta tarea sea más fácil.

Se trata del ácido cítrico. Durante años, el bicarbonato de sodio y el vinagre fueron los métodos caseros más populares para eliminar estas incrustaciones, cada vez más personas optan por una alternativa más eficaz. Este compuesto logra disolver el sarro de manera uniforme, sin dejar olores fuertes y con una limpieza mucho más sencilla.

Cómo limpiar una pava eléctrica

Adiós al bicarbonato de sodio y el vinagre: por qué el ácido cítrico logra eliminar el sarro de forma efectiva

El ácido cítrico es un ácido orgánico suave, muy soluble en agua y ampliamente utilizado en tareas de limpieza sustentable. Su principal ventaja es que actúa directamente sobre los depósitos minerales que forman el sarro, disolviéndolos de forma rápida y eficiente cuando entra en contacto con agua caliente.

A diferencia de la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre, que puede dejar aromas persistentes y no siempre limpia de manera uniforme, el ácido cítrico se disuelve completamente en el agua y distribuye su acción de forma homogénea por toda la superficie interna de la pava.

Entre los principales beneficios de este método se destacan:

Se disuelve fácilmente en agua caliente.

Su nivel de acidez elimina el sarro sin dañar el interior de la pava.

Es una alternativa ecológica y sustentable.

Su preparación es simple y rápida.

Ofrece una limpieza más uniforme y resultados visibles desde la primera aplicación.

Paso a paso: cómo usar el ácido cítrico para dejar la pava eléctrica como nueva

Limpiar la pava eléctrica con ácido cítrico es un procedimiento muy sencillo y lleva apenas unos minutos.

Llená la pava con agua. Agregá la cantidad indicada de ácido cítrico. Encendé la pava hasta que el agua hierva y dejá actuar la solución durante unos minutos. Descartá el líquido. Enjuagá varias veces el interior con agua limpia antes de volver a utilizarla.

Con este procedimiento, el sarro se desprende con mayor facilidad y la pava recupera su aspecto original sin necesidad de frotar en exceso.

Cómo mantener limpia una pava eléctrica Foto: Unsplash.

Tips para hacer una limpieza segura y eficaz

El ácido cítrico suele comercializarse en forma de polvo blanco cristalino y es muy fácil de dosificar. Aun así, conviene manipularlo con ciertas precauciones para evitar irritaciones en la piel o los ojos.

Para una limpieza segura, los especialistas recomiendan:

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Enjuagar bien la pava una vez finalizado el procedimiento.

Repetir la limpieza de manera periódica para evitar que el sarro se acumule en grandes cantidades.

Realizar este mantenimiento de forma regular no solo ayuda a mantener la pava eléctrica limpia, sino que también favorece un mejor funcionamiento del aparato y puede contribuir a prolongar su vida útil.