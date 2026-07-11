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Cómo hacer para que la lengua de suegra tenga las hojas verdes, firmes y crezca más rápido

Considerando cambios de luz, riego y la maceta, se puede lograr que la lengua de suegra tenga vida.

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Durante el invierno, suele alcanzar con regarla cada dos o tres semanas (Foto Gemini)
Durante el invierno, suele alcanzar con regarla cada dos o tres semanas (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Hay métodos para que la lengua de suegra tenga las hojas más verdes, firmes y crezca más rápido. Aunque tolera mejor los descuidos que otras especies, los especialistas aseguran que algunos ajustes básicos pueden marcar la diferencia en su aspecto y crecimiento.

Dónde hay que ubicar la lengua de suegra para que crezca más rápido

Uno de los errores más frecuentes es dejarla en rincones oscuros. Si bien sobrevive con poca luz, la Sansevieria se desarrolla mucho mejor cuando recibe luz indirecta abundante. Cuanta más iluminación tenga, más energía podrá producir para generar hojas nuevas y mantener colores intensos.

Colocarla cerca de una ventana luminosa, pero sin sol directo, es ideal para estimular su crecimiento y lograr hojas más verdes y firmes.

Cuidados clave: riego, sustrato y limpieza de hojas

El exceso de agua es uno de los principales enemigos de la lengua de suegra. Esta planta almacena agua en sus hojas, por lo que no necesita riegos frecuentes. Si el sustrato permanece húmedo demasiado tiempo, las raíces pueden dañarse y el crecimiento se enlentece.

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Floración de la lengua de suegra Foto: Pinterest

Durante el invierno, suele alcanzar con regarla cada dos o tres semanas, según la temperatura del ambiente. Además, es fundamental elegir un sustrato con buen drenaje, similar al que se usa para cactus y suculentas, para evitar el exceso de humedad.

Otro punto importante es la limpieza de las hojas: el polvo acumulado puede dificultar la absorción de luz. Pasar un paño húmedo cada tanto ayuda a mantenerlas limpias y mejora su aspecto general.

Cuándo trasplantar y cómo estimular el desarrollo

Si las raíces ocupan toda la maceta, la planta puede dejar de crecer. Por eso, los especialistas recomiendan revisar el recipiente cada uno o dos años y trasplantar si es necesario, eligiendo siempre macetas con buen drenaje.

Para estimular un crecimiento más rápido, también conviene:

  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • No excederse con los fertilizantes.
  • Retirar hojas secas o dañadas.
  • Mantenerla alejada de corrientes de aire frío.

Detalles que pueden marcar el futuro de tu lengua de suegra.

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