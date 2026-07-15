Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué significa que tu perro apoye la cabeza sobre tu pierna, según expertos en comportamiento animal?

Más allá de la ternura, los especialistas explican qué significa este comportamiento y en qué casos puede ser señal de alerta.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Qué significa que tu perro apoye la cabeza sobre tu pierna, según expertos en comportamiento animal? Foto: Gemini
¿Qué significa que tu perro apoye la cabeza sobre tu pierna, según expertos en comportamiento animal? Foto: Gemini Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Es común que cuando estás sentado descansando, trabajando o simplemente mirando televisión, tu perro apoye su cabeza sobre tu pierna. Según los expertos en comportamiento animal, este gesto no es solo de comodidad, sino que puede ser una forma de comunicación.

El contacto físico es clave para los perros. Cuando apoyan la cabeza en tu pierna, te están diciendo que se sienten seguros y felices a tu lado. Es el equivalente a un abrazo o a tomarse de la mano, una manera silenciosa de expresar afecto.

Un gesto que habla de protección, empatía y pertenencia

En la naturaleza, los perros descansan juntos para protegerse. Ese instinto sigue presente. Por eso, si tu mascota busca tu pierna durante una tormenta o ante un ruido extraño, está buscando seguridad y calma en tu presencia.

Los perros buscan el contacto para comunicarse con sus dueños. Foto: Unsplash

Pero el mensaje puede ser aún más complejo. Los perros aprenden rápido que ciertos gestos captan nuestra atención. Si cada vez que apoya la cabeza lo acariciás o le hablás con cariño, entenderá que esa postura es la llave para conseguir mimos, un paseo o incluso una porción de tu comida.

Contenido Recomendado

Ni el reloj, ni la vista:cómo perciben los perros el paso del tiempo y la ausencia de sus dueños, según la ciencia

Ni el reloj, ni la vista: cómo perciben los perros el paso del tiempo y la ausencia de sus dueños, según la ciencia

Los veterinarios coinciden:esta es la hora ideal para pasear al perro en invierno

Los veterinarios coinciden: esta es la hora ideal para pasear al perro en invierno

Además, los perros tienen una capacidad asombrosa para leer nuestras emociones. Si estás triste, estresado o enfermo, es común que tu perro se acerque y apoye su cabeza en vos durante más tiempo. Es su forma de decir: “Estoy acá con vos”.

Por último, este gesto también tiene un componente de marcaje territorial. Los perros poseen glándulas odoríferas en la cabeza y, al frotarse contra vos, dejan sus feromonas en tu ropa. Así, refuerzan el vínculo y dejan en claro que sos parte de su manada.

Cuándo puede ser una señal de alerta

En la mayoría de los casos, este comportamiento es positivo y habla de un vínculo sano. Sin embargo, los especialistas recomiendan prestar atención al contexto.

Si tu perro apoya la cabeza de manera obsesiva, tiembla, jadea, pone las orejas hacia atrás o intenta esconderse, podría estar atravesando un cuadro de ansiedad, miedo o estrés. En esos casos, es importante observarlo y consultar con un veterinario si el comportamiento persiste.

PerrosMascotasEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026:“El horno no está para bollos”

El comunicado viral de Reino Unido antes de la semifinal con Argentina en el Mundial 2026: “El horno no está para bollos”

300 efectivos de la Policía Federal y vallados:el megaoperativo del Gobierno por el partido entre Argentina - Inglaterra

Prohibieron imágenes de las Islas Malvinas para Argentina-Inglaterra:la decisión que tomó la FIFA antes de la semifinal

Desalojo en 20 días para inquilinos que no paguen y restitución en 5 para usurpadores:el debate que llega al Senado

Economía

Alivio al bolsillo:qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

Alivio al bolsillo: qué bancos y billeteras virtuales devuelven el 100% del boleto de colectivos y subtes en Buenos Aires

Histórica caída de las acciones de IBM en Wall Street:registraron su peor jornada en casi 40 años

Monotributo 2026:cómo quedan las nuevas escalas tras la inflación de junio y qué categoría te puede tocar

La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1,5 millones para no ser pobre en junio

Internacionales

Trump volvió a amenazar a Irán con atacar infraestructura civil y crece la tensión en Medio Oriente

Trump volvió a amenazar a Irán con atacar infraestructura civil y crece la tensión en Medio Oriente

De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi:el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial

No es China:el gigante asiático que construye un corredor ferroviario submarino de 508 km para conectar dos ciudades

EEUU reestableció el bloqueo en el estrecho de Ormuz y lanzó nueva ola de bombardeos sobre Irán