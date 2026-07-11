Adiós a las macetas de plástico: el material que recomiendan los expertos para que las raíces respiren

Decile adiós a las macetas de plástico. Hay un material que recomiendan los expertos para que las raíces de tus plantas respiren y tengan fuerza. El foco ahora está puesto en la terracota, un material que gana terreno por sus beneficios.
A diferencia del plástico, la terracota —hecha de arcilla cocida— es porosa. Esta característica permite que el aire circule mejor alrededor del sustrato y que el exceso de humedad se evapore de manera gradual.
Uno de los problemas más comunes es el exceso de agua. Las raíces pueden estresarse o dañarse. Estas macetas ayudan a evitar este inconveniente y facilitan el secado progresivo del sustrato.
Por qué la terracota es la favorita de los expertos
Entre los beneficios más destacados de este material, los especialistas señalan:
- Favorece la circulación de aire en las raíces.
- Permite eliminar el exceso de humedad.
- Reduce el riesgo de encharcamientos.
- Contribuye a un desarrollo radicular más saludable.
- Es resistente y duradera si se cuida bien.
- Aporta un estilo natural y decorativo.
Estas cualidades explican por qué la terracota es cada vez más elegida por quienes buscan plantas fuertes y sanas.
Qué especies se adaptan mejor a las macetas de terracota
Si bien pueden usarse con muchas plantas, la terracota es especialmente recomendada para aquellas que necesitan buen drenaje y raíces aireadas. Entre las más beneficiadas se encuentran:
- Lavanda
- Romero
- Tomillo
- Cactus
- Suculentas
- Lengua de suegra
- Aloe vera
Estas especies agradecen la mayor circulación de aire y el secado eficiente que ofrece este tipo de maceta.
¿Conviene dejar de usar macetas de plástico?
Los expertos aclaran que las macetas de plástico siguen siendo útiles en ciertas situaciones y no es necesario descartarlas por completo. Sin embargo, cuando el objetivo es mejorar la aireación de las raíces y controlar la humedad, la terracota se posiciona como una de las mejores alternativas.