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Adiós a las macetas de plástico: el material que recomiendan los expertos para que las raíces respiren

Si querés evitar el exceso de humedad y favorecer el desarrollo de las plantas, jardineros y especialistas recomiendan esta maceta.

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Las macetas de plástico pueden quedar en el pasado. (Foto Gemini)
Las macetas de plástico pueden quedar en el pasado. (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Decile adiós a las macetas de plástico. Hay un material que recomiendan los expertos para que las raíces de tus plantas respiren y tengan fuerza. El foco ahora está puesto en la terracota, un material que gana terreno por sus beneficios.

A diferencia del plástico, la terracota —hecha de arcilla cocida— es porosa. Esta característica permite que el aire circule mejor alrededor del sustrato y que el exceso de humedad se evapore de manera gradual.

Uno de los problemas más comunes es el exceso de agua. Las raíces pueden estresarse o dañarse. Estas macetas ayudan a evitar este inconveniente y facilitan el secado progresivo del sustrato.

El foco ahora está puesto en la terracota (Foto Gemini) Foto: Gemini

Por qué la terracota es la favorita de los expertos

Entre los beneficios más destacados de este material, los especialistas señalan:

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  • Favorece la circulación de aire en las raíces.
  • Permite eliminar el exceso de humedad.
  • Reduce el riesgo de encharcamientos.
  • Contribuye a un desarrollo radicular más saludable.
  • Es resistente y duradera si se cuida bien.
  • Aporta un estilo natural y decorativo.

Estas cualidades explican por qué la terracota es cada vez más elegida por quienes buscan plantas fuertes y sanas.

Qué especies se adaptan mejor a las macetas de terracota

Si bien pueden usarse con muchas plantas, la terracota es especialmente recomendada para aquellas que necesitan buen drenaje y raíces aireadas. Entre las más beneficiadas se encuentran:

  • Lavanda
  • Romero
  • Tomillo
  • Cactus
  • Suculentas
  • Lengua de suegra
  • Aloe vera

Estas especies agradecen la mayor circulación de aire y el secado eficiente que ofrece este tipo de maceta.

¿Conviene dejar de usar macetas de plástico?

Los expertos aclaran que las macetas de plástico siguen siendo útiles en ciertas situaciones y no es necesario descartarlas por completo. Sin embargo, cuando el objetivo es mejorar la aireación de las raíces y controlar la humedad, la terracota se posiciona como una de las mejores alternativas.

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