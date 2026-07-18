Adiós a las arañas en casa: el aroma de un ingrediente que las mantiene lejos todo el invierno. Foto: Foto: Gemini

Las arañas dentro de casa o en el patio son un problema que preocupa a muchas personas. Muchos recurren al uso de productos químicos para eliminarlas o ahuyentarlas, pero existe un método casero que puede lograr los mismos resultados sin invadir de olor el hogar y es completamente seguro.

Este remedio, económico y con un perfume intenso es la esencia de canela. No elimina a las arañas por toxicidad, sino que su perfume fuerte logra alejarlas naturalmente.

Los arácnidos perciben el entorno a través de receptores en sus patas, y el aroma penetrante de la canela resulta tan invasivo que prefieren alejarse y buscar otro lugar donde refugiarse.

La canela ahuyenta a las arañas naturalmente. Foto: Unsplash

Cómo preparar el repelente casero de canela

La receta es sencilla y requiere pocos ingredientes. El secreto está en usar aceite esencial de canela, que concentra el aroma y potencia el efecto.

Ingredientes y materiales:

1 taza de agua destilada o purificada

15 a 20 gotas de aceite esencial de canela pura

1 chorrito de alcohol líquido o vinagre blanco (para ayudar a mezclar)

1 botella con atomizador

Paso a paso:

Colocá el chorrito de alcohol o vinagre en la botella con atomizador. Sumá las gotas de aceite esencial de canela sobre el alcohol para que se diluya bien. Completá la botella con el agua destilada. Cerrá y agitá enérgicamente antes de cada uso para integrar todos los componentes.

Dónde aplicar el spray para que funcione todo el invierno

Para que el efecto sea duradero y efectivo, es clave rociar la mezcla en los lugares donde suelen aparecer las arañas:

Marcos de puertas y ventanas: principales puntos de ingreso.

Esquinas del techo y rodapiés: zonas donde suelen tejer sus telas.

Detrás de muebles grandes: espacios oscuros y poco transitados, como sillones, armarios o camas.

Grietas y conductos de ventilación: lugares ideales para el ingreso de aire y de intrusos.

Precauciones a tener en cuenta con mascotas

El aceite de canela puede resultar irritante para perros y gatos si lo lamen en grandes cantidades o si entra en contacto directo con su piel. Por eso, se recomienda aplicar el spray en zonas altas o fuera del alcance de las mascotas y dejar secar bien el producto antes de permitirles el acceso.