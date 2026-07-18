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Adiós a las arañas en casa: el aroma de un ingrediente que las mantiene lejos todo el invierno

Un método natural y económico para mantener a estos arácnidos lejos de casa, con un aroma agradable y sin productos tóxicos.

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Adiós a las arañas en casa: el aroma de un ingrediente que las mantiene lejos todo el invierno.
Adiós a las arañas en casa: el aroma de un ingrediente que las mantiene lejos todo el invierno. Foto: Foto: Gemini
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Las arañas dentro de casa o en el patio son un problema que preocupa a muchas personas. Muchos recurren al uso de productos químicos para eliminarlas o ahuyentarlas, pero existe un método casero que puede lograr los mismos resultados sin invadir de olor el hogar y es completamente seguro.

Este remedio, económico y con un perfume intenso es la esencia de canela. No elimina a las arañas por toxicidad, sino que su perfume fuerte logra alejarlas naturalmente.

Los arácnidos perciben el entorno a través de receptores en sus patas, y el aroma penetrante de la canela resulta tan invasivo que prefieren alejarse y buscar otro lugar donde refugiarse.

Canela. Foto Unsplash.
La canela ahuyenta a las arañas naturalmente. Foto: Unsplash

Cómo preparar el repelente casero de canela

La receta es sencilla y requiere pocos ingredientes. El secreto está en usar aceite esencial de canela, que concentra el aroma y potencia el efecto.

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Ingredientes y materiales:

  • 1 taza de agua destilada o purificada
  • 15 a 20 gotas de aceite esencial de canela pura
  • 1 chorrito de alcohol líquido o vinagre blanco (para ayudar a mezclar)
  • 1 botella con atomizador

Paso a paso:

  1. Colocá el chorrito de alcohol o vinagre en la botella con atomizador.
  2. Sumá las gotas de aceite esencial de canela sobre el alcohol para que se diluya bien.
  3. Completá la botella con el agua destilada.
  4. Cerrá y agitá enérgicamente antes de cada uso para integrar todos los componentes.

Dónde aplicar el spray para que funcione todo el invierno

Para que el efecto sea duradero y efectivo, es clave rociar la mezcla en los lugares donde suelen aparecer las arañas:

  • Marcos de puertas y ventanas: principales puntos de ingreso.
  • Esquinas del techo y rodapiés: zonas donde suelen tejer sus telas.
  • Detrás de muebles grandes: espacios oscuros y poco transitados, como sillones, armarios o camas.
  • Grietas y conductos de ventilación: lugares ideales para el ingreso de aire y de intrusos.

Precauciones a tener en cuenta con mascotas

El aceite de canela puede resultar irritante para perros y gatos si lo lamen en grandes cantidades o si entra en contacto directo con su piel. Por eso, se recomienda aplicar el spray en zonas altas o fuera del alcance de las mascotas y dejar secar bien el producto antes de permitirles el acceso.

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