La cabaña de madera que se arma en 4 días: la tendencia que gana terreno entre quienes buscan una segunda casa

Las cabañas de madera ganan protagonismo tanto entre quienes buscan una segunda vivienda. Foto: Unsplash

Las soluciones constructivas rápidas dejaron de ser una alternativa de nicho para convertirse en una de las tendencias que más crecen dentro del mercado inmobiliario. En ese escenario, las cabañas de madera ganan protagonismo tanto entre quienes buscan una segunda vivienda como entre desarrolladores turísticos que necesitan reducir tiempos de obra y optimizar costos.

Aunque suelen asociarse con las viviendas modulares, ambos sistemas presentan diferencias importantes. Mientras las modulares llegan al terreno con gran parte de la construcción terminada en fábrica, las cabañas de madera se levantan íntegramente en el lugar a partir de piezas previamente fabricadas y diseñadas para un ensamblaje más rápido.

Construcción en madera: una alternativa que gana espacio en Argentina

El auge de los formatos habitacionales industrializados responde a una combinación de factores: menores plazos de ejecución, mayor previsibilidad de costos y una creciente demanda de alojamientos en destinos turísticos y entornos naturales.

Una empresa argentina desarrolló un modelo de cabaña alpina de madera de 25 metros cuadrados. Foto: Magnific

Según datos de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), construir una vivienda de madera en el país requiere una inversión que oscila entre u$s1.300 y u$s2.500 por metro cuadrado, dependiendo del sistema constructivo elegido, el nivel de terminaciones y las prestaciones energéticas incorporadas.

La cabaña alpina de 25 m² que promete estar lista en apenas cuatro días

Una empresa argentina desarrolló un modelo de cabaña alpina de madera de 25 metros cuadrados que puede quedar terminado en apenas cuatro días. El diseño fue evolucionando a partir de la experiencia acumulada en obra, incorporando mejoras orientadas a optimizar el aprovechamiento del espacio y aumentar el confort de los ocupantes.

La vivienda se entrega completamente lista para ser utilizada. Entre sus principales características se encuentra un baño equipado con inodoro de mochila, tapa y asiento, mueble con lavamanos y grifería instalada. Además, incorpora receptáculo de ducha y revestimientos laterales plásticos que protegen las paredes de la humedad y contribuyen a prolongar la vida útil del ambiente.

El diseño de la cabaña de madera fue evolucionando a partir de la experiencia acumulada. Foto: Unsplash

La cocina también forma parte del equipamiento incluido. Cuenta con bajo mesada de madera, bacha de acero inoxidable, canilla monocomando y una alacena de 1,20 metros en el modelo estándar de 5 por 5 metros.

El diseño se completa con un entrepiso de madera al que se accede mediante una escalera maciza construida con tirantería estructural, una solución que permite ampliar la superficie utilizable sin modificar las dimensiones de la planta baja.

Cómo funciona el sistema constructivo y cuáles son sus ventajas

Uno de los principales diferenciales del proyecto radica en la fabricación previa de gran parte de sus componentes. Las piezas llegan al terreno con medidas exactas y listas para ser ensambladas, lo que permite reducir significativamente los tiempos de ejecución y minimizar desperdicios de materiales.

La estructura se monta sobre pilotes elevados, una solución que genera una cámara de aire debajo de la vivienda y facilita la adaptación a distintos tipos de terreno. Además, ayuda a disminuir el contacto directo con la humedad del suelo.

La estructura se monta sobre pilotes elevados, una solución que genera una cámara de aire debajo. Foto: Unsplash

Para mejorar la durabilidad, la madera recibe tratamientos mediante pulverización con productos antihongos e insecticidas. A su vez, el piso, el frente, la parte trasera y los pilotes se entregan previamente pintados para brindar una protección adicional frente a las condiciones climáticas.

Cuánto cuestan las cabañas alpinas

El modelo de cabaña alpina se comercializa actualmente a $9,2 millones. La modalidad de compra contempla un anticipo del 50% al iniciar la obra y el pago del saldo restante al momento de la entrega. El valor informado no incluye los costos de traslado hasta el terreno donde será instalada.

Con propuestas que priorizan la rapidez de ejecución sin resignar diseño ni funcionalidad, las cabañas de madera se consolidan como una de las tendencias más atractivas para quienes buscan una segunda vivienda o una inversión vinculada al turismo, en un contexto donde la eficiencia constructiva se vuelve cada vez más relevante.