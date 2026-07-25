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Adiós al gris: el tono que aporta calidez y será tendencia en decoración durante 2027

Los expertos apuestan por tonos inspirados en la naturaleza para lograr ambientes cálidos y acogedores en casas y departamentos.

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Por qué el terracota gana terreno en la decoración (Foto Gemini)
Por qué el terracota gana terreno en la decoración (Foto Gemini) Foto: Gemini
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Durante más de diez años, el gris fue el color favorito en livings, paredes y sillones, gracias a su versatilidad y su parecido con el blanco.

Sin embargo, las tendencias en decoración para 2027 marcan un giro: el terracota suave se perfila como el nuevo protagonista en proyectos de interiorismo tanto en Europa como en América.

Este tono, que equilibra los matices tierra y anaranjados, permite transformar cualquier ambiente y sumar calidez sin perder elegancia. Por eso, cada vez más arquitectos e interioristas lo eligen para crear espacios más acogedores y naturales.

Por qué el terracota gana terreno en la decoración

A diferencia del gris, que transmite una estética fría y minimalista, el terracota genera una sensación inmediata de confort. Los especialistas destacan que este color:

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  • Aporta calidez a los ambientes.
  • Combina muy bien con materiales naturales como madera, lino o fibras.
  • Funciona tanto en espacios grandes como pequeños.
  • Se adapta a estilos modernos, rústicos y mediterráneos.
  • Nunca pasa de moda.

Además, realza la luz natural y ayuda a crear una atmósfera mucho más acogedora, ideal para quienes buscan renovar su casa sin recurrir a colores estridentes.

El color que será tendencia (Foto Gemini) Foto: Gemini

Cómo sumar el terracota sin hacer una reforma total

Una de las ventajas de este tono es que no hace falta pintar todas las paredes para aprovechar su efecto. Se puede incorporar de distintas maneras:

  • Pintando una sola pared del living para que sea protagonista.
  • Eligiendo almohadones, mantas o cortinas en ese color.
  • Sumando macetas de cerámica terracota.
  • Optando por alfombras o accesorios en tonos tierra.
  • Combinándolo con muebles de madera clara o fibras naturales.

El terracota también queda muy bien junto a colores como el blanco roto, el beige, el arena y el verde oliva, una de las combinaciones preferidas por los interioristas.

La naturaleza marca el rumbo de las tendencias 2027

El auge del terracota forma parte de una tendencia más amplia: llevar al interior de las casas los colores y materiales de la naturaleza. Tonos inspirados en la arcilla, la piedra, la arena y la madera están desplazando a las paletas frías que dominaron durante años.

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