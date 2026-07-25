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Los expertos en decoración coinciden: el adorno navideño que gana terreno en Europa en 2026

La moda de decorar con madera, ratán y yute se impuso en los hogares y promete una temporada festiva más cálida y minimalista.

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Los expertos en decoración coinciden: el adorno navideño que gana terreno en Europa en 2026 (Foto Gemini)
Los expertos en decoración coinciden: el adorno navideño que gana terreno en Europa en 2026 (Foto Gemini) Foto: Gemini
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A meses de la próxima Navidad, las tendencias en decoración ya anticiparon un cambio fuerte en los hogares europeos: los adornos hechos con materiales naturales como madera, ratán, mimbre, yute y fibras tejidas a mano desplazaron a los clásicos moños, guirnaldas y esferas brillantes.

La propuesta, que ya se ve en tiendas y revistas especializadas de distintos países, apunta a una Navidad más cálida, minimalista y conectada con la naturaleza. Los árboles decorados con piezas artesanales, tonos neutros y texturas naturales se volvieron cada vez más comunes, marcando el rumbo de lo que se viene para las fiestas de fin de año.

Por qué los adornos naturales se volvieron tendencia

Según especialistas en interiorismo, la preferencia por estos ornamentos responde a la búsqueda de ambientes más acogedores y sostenibles. Entre sus ventajas, destacan que aportan un estilo elegante y cálido, combinan fácilmente con cualquier decoración y utilizan materiales reutilizables.

Adornos navideños que se volvieron tendencia (Foto Gemini) Foto: Gemini

Además, estos adornos reducen el uso de plásticos y acabados brillantes, y pueden mantenerse vigentes durante varios años sin perder actualidad. Su integración con árboles naturales y paletas de colores inspiradas en la tierra refuerza la sensación de armonía y sofisticación.

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Cómo sumar la tendencia al árbol de Navidad

No es necesario renovar toda la decoración para adoptar este estilo. Muchos decoradores sugieren combinar los adornos tradicionales con detalles en fibras naturales para lograr un resultado equilibrado.

Algunas ideas para incorporar son estrellas de madera, esferas de ratán o mimbre, moños de lino o arpillera, adornos tejidos al crochet o macramé y figuras de madera con acabado natural. Junto a luces cálidas, estos elementos crean un ambiente más relajado y elegante que las decoraciones metálicas o con exceso de brillo.

Los colores que acompañan la nueva moda navideña

La tendencia también se refleja en la paleta de colores. Los tonos más usados son beige, blanco roto, arena, marrón claro, verde oliva y terracota. Esta combinación permite que el árbol conserve un aspecto sofisticado y armonioso, sin perder el espíritu navideño.

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