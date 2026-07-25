Cómo cuidar un girasol en maceta: estos son todos los secretos para que crezca fuerte y florezca

El girasol, la flor elegida para la edición número 62. Foto: Unsplash.

El girasol es una de las plantas más llamativas por el tamaño de sus flores y el intenso color amarillo de sus pétalos. Y si bien es cierto que solemos verlas mayormente en grandes campos o jardines amplios, también puede cultivarse con éxito en balcones, patios o terrazas utilizando una maceta adecuada.

Para que la planta crezca fuerte y desarrolle una floración abundante, es importante prestar atención a factores como la exposición al sol, el tipo de tierra, el riego y el tamaño del recipiente. Con algunos cuidados básicos, es posible disfrutar de un girasol sano durante toda la temporada.

Como cuidar un girasol en una maceta Foto: Pinterest

Además de tener un valor ornamental, el girasol atrae abejas y colibríes durante la primavera, contribuyendo a la biodiversidad y aportando un toque de color a cualquier espacio del hogar.

Girasol en una maceta: cómo elegir el recipiente correcto y cuáles son los cuidados principales

El primer paso para un cultivo exitoso es elegir un recipiente lo suficientemente amplio. Lo ideal es utilizar una maceta de al menos 30 a 40 centímetros de profundidad y diámetro, ya que el girasol desarrolla raíces largas que necesitan espacio para crecer.

También es fundamental que el recipiente cuente con orificios de drenaje para evitar que el agua se acumule, ya que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. Si se opta por variedades enanas, especialmente desarrolladas para macetas, será más fácil controlar su crecimiento y obtener una floración uniforme.

Como cuidar un girasol en una maceta Foto: Pinterest

Cabe destacar además que el girasol debe hacerle honor a su nombre: necesita entre seis y ocho horas de sol directo por día para desarrollarse correctamente y, por este motivo, la ubicación es muy importante.

Lo más recomendable es ubicar la maceta en un lugar muy luminoso, como un balcón, una terraza o junto a una ventana orientada al norte o al oeste, donde reciba la mayor cantidad de luz natural posible. Si la planta no recibe suficiente sol, el tallo tenderá a alargarse en exceso, perderá firmeza y la flor será más pequeña.

¿Cómo regar un girasol en maceta?

El riego debe ser moderado pero constante. Lo ideal es mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando tanto la sequedad extrema como el exceso de agua.

Durante los días más calurosos del verano puede ser necesario regar con mayor frecuencia, mientras que en épocas más frescas bastará con hacerlo cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto. Un buen drenaje será clave para evitar enfermedades y favorecer el desarrollo de las raíces.

Como cuidar un girasol en una maceta Foto: Pinterest

Además de garantizar una buena exposición al sol y un riego adecuado, existen algunos cuidados que ayudan a obtener flores más vistosas:

Elegir variedades aptas para macetas.

Proteger la planta de los vientos fuertes para evitar que el tallo se quiebre.

Retirar las hojas secas o dañadas para favorecer un crecimiento saludable.

Colocar un tutor si el tallo comienza a inclinarse por el peso de la flor.

Evitar trasplantes cuando la planta ya está desarrollada, ya que el girasol no tolera bien los cambios de ubicación.

Con estos cuidados, el girasol podrá crecer vigoroso y regalar una floración espectacular, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del balcón, la terraza o cualquier rincón soleado del hogar.