José de San Martín, prócer de la independencia: “Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen”

José de San Martín, héroe patrio, efemérides 17 de agosto

José de San Martín no solo fue el Libertador de América. También fue un hombre que pensó el poder, la libertad y el destino de los pueblos con una profundidad que todavía interpela a la Argentina actual. Entre sus frases más recordadas, una resume con precisión su mirada política y humana: “Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen”.

La cita, lejos de ser una simple reflexión de época, revela una idea contundente: para San Martín, las grandes palabras no alcanzaban. Un gobierno podía declararse liberal, patriótico o revolucionario, pero solo se justificaba si mejoraba la vida concreta de las personas. En esa visión aparece un San Martín menos solemne y más actual: un líder que entendía que la autoridad debía medirse por sus resultados y no por sus discursos.

San Martín, mucho más que un militar

Cuando se habla de José de San Martín, la imagen que suele aparecer es la del general cruzando los Andes, el estratega que organizó una de las campañas militares más audaces de la historia americana. Sin embargo, reducirlo a su rol militar sería dejar afuera una dimensión central de su figura: San Martín fue también un pensador político, un organizador y un hombre profundamente preocupado por el bienestar de los pueblos liberados.

José de San Martín

Nacido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, San Martín pasó parte de su infancia en América y luego se formó militarmente en España. Esa experiencia europea fue clave: combatió en el ejército español, conoció de cerca las guerras napoleónicas y absorbió ideas ilustradas que circulaban con fuerza en el mundo occidental. Pero, a diferencia de otros hombres de su tiempo, no se quedó en la teoría. Volvió al Río de la Plata en 1812 con una misión clara: aportar su experiencia militar a la causa independentista.

Su regreso no fue menor. San Martín llegó a una región convulsionada, donde la Revolución de Mayo había abierto un camino, pero todavía no había consolidado la independencia. En ese contexto, comprendió algo fundamental: la libertad no se defendía solo con declaraciones, sino con organización, disciplina y visión continental.

La frase que revela su idea de gobierno

La frase “Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tiene en la felicidad de los que obedecen” permite entrar en la cabeza política de San Martín. Para él, un gobierno no debía juzgarse únicamente por la belleza de sus proclamas, sino por su capacidad para generar bienestar.

La palabra “felicidad”, en el lenguaje político de los siglos XVIII y XIX, tenía un peso particular. No se refería solamente a una emoción individual, sino al bienestar público, al orden social, a la prosperidad y a la posibilidad de que una comunidad viviera mejor. En ese sentido, San Martín estaba planteando una idea avanzada: la legitimidad de un gobierno dependía de su impacto real sobre la sociedad.

Esta reflexión también muestra su distancia frente a los fanatismos ideológicos. San Martín no parecía interesado en etiquetas vacías. Podía valorar principios liberales, pero advertía que no bastaba con proclamarlos. Si esos principios no se traducían en justicia, estabilidad y mejora para quienes obedecían, el gobierno fracasaba en su misión esencial.

El cruce de los Andes: una epopeya pensada al detalle

Uno de los momentos más extraordinarios de su vida fue el cruce de los Andes, iniciado en enero de 1817. La campaña no fue una improvisación heroica, sino el resultado de una planificación minuciosa. Desde Mendoza, donde fue gobernador intendente de Cuyo, San Martín organizó el Ejército de los Andes con recursos limitados, apelando al esfuerzo colectivo de toda la sociedad cuyana.

San Martín cruzando la cordillera Foto: Wikipedia

Hombres, mujeres, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavizados libertos participaron de esa empresa. Se fabricaron uniformes, armas, herraduras y municiones. Se reunieron mulas, caballos y alimentos. Incluso las mujeres mendocinas tuvieron un papel decisivo al confeccionar banderas, donar joyas y sostener la logística de una campaña que parecía imposible.

El objetivo era claro: liberar Chile y luego avanzar hacia Perú, centro del poder realista en Sudamérica. La victoria en Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, abrió el camino para la independencia chilena. Luego vendría Maipú, en 1818, una batalla decisiva que consolidó el proceso emancipador en la región.

El Libertador que eligió no aferrarse al poder

Uno de los rasgos más llamativos de San Martín fue su relación con el poder. En una época marcada por ambiciones personales, guerras internas y disputas feroces, el Libertador mostró una conducta poco común: no buscó perpetuarse ni convertir su prestigio militar en dominio político personal.

La entrevista de Guayaquil, en 1822, con Simón Bolívar, sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la historia latinoamericana. Aunque no se conocen todos los detalles de aquella conversación, el resultado fue claro: San Martín se apartó de la escena y dejó el camino libre para que Bolívar continuara la campaña final contra los realistas.

Esa decisión fue interpretada de muchas maneras. Para algunos, fue una renuncia dolorosa; para otros, un gesto de grandeza política. Lo cierto es que San Martín priorizó la causa americana por encima de su protagonismo personal. No quiso que la independencia se transformara en una disputa de egos.

Un legado que sigue hablando al presente

San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, lejos de la tierra por cuya independencia había luchado. Pero su figura nunca dejó de crecer. Con el tiempo, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la identidad argentina y latinoamericana.

Su legado no se limita a las batallas ni a los monumentos. También vive en sus ideas. La frase sobre el buen gobierno conserva una vigencia notable porque plantea una pregunta incómoda y necesaria: ¿para qué sirve el poder si no mejora la vida de la gente?

En tiempos donde los discursos políticos suelen multiplicarse y las promesas abundan, San Martín recuerda algo esencial: los principios solo tienen valor cuando se traducen en bienestar real. No alcanza con hablar de libertad, progreso o patria. Hay que construir condiciones para que esas palabras impacten en la vida cotidiana de los ciudadanos.