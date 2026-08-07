Cómo eliminar las manchas amarillas del inodoro con un truco casero y mantenerlo impecable. Foto: Foto: Gemini

Las manchas amarillas que aparecen en el inodoro son un problema frecuente en muchos hogares y afectan tanto la higiene como la estética del baño. Estas marcas suelen formarse por la acumulación de minerales del agua dura, como el calcio y el magnesio, que se combinan con el sarro y se adhieren con el tiempo. Si no se limpian de manera regular, pueden volverse cada vez más difíciles de quitar.

A pesar de lo molesto que resulta verlas, existen métodos caseros y económicos para eliminarlas sin recurrir a productos químicos costosos o abrasivos. Con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina, se puede mantener el inodoro limpio y reluciente, siempre que se adopte una rutina de limpieza constante.

Paso a paso: cómo eliminar las manchas amarillas del inodoro

Uno de los métodos más efectivos es el uso de vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Solo hay que espolvorear bicarbonato sobre las zonas afectadas, verter vinagre blanco y dejar actuar entre 20 y 30 minutos. Luego, se frota con la escobilla y se tira de la cadena para enjuagar.

Con este método el inodoro quedará impecable.

Otra alternativa es preparar una pasta con jugo de limón y sal fina. Se aplica sobre las manchas, se deja reposar de 15 a 20 minutos y después se cepilla bien antes de enjuagar.

El ácido cítrico en polvo también es una opción eficaz: se disuelven 2 o 3 cucharadas en agua caliente, se vierte en la taza y se deja actuar varias horas o toda la noche. Al día siguiente, solo hay que cepillar suavemente y tirar de la cadena.

Consejos para mantener el inodoro limpio y sin manchas

Para evitar que las manchas reaparezcan, es clave realizar una limpieza general al menos una vez por semana. El uso de pastillas o geles limpiadores en el tanque o la taza ayuda a mantener la higiene diaria.

También es importante reparar cualquier fuga de agua, ya que el goteo constante puede favorecer la acumulación de minerales y sarro. Con estos cuidados, el inodoro se mantiene impecable y libre de manchas amarillas.