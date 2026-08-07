No es La Bombonera: Boca confirmó en qué cancha jugará ante Recoleta por la ida de los octavos de Copa Sudamericana

Festejo de Boca en el Torneo Clausura. Foto: NA

Mientras continúan los trabajos para recomponer parte del campo de juego de La Bombonera, Boca confirmó que recibirá a Recoleta, en el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

La noticia fue confirmada por Ricardo Rosica, secretario general del Xeneize, quien aseguró: “Conmebol nos autorizó y jugaremos en el Ducó contra Recoleta. Comprendemos el enojo de los hinchas, nosotros también estamos enojados”.

Además, confirmó que, ante la molestia para los hinchas de salir de La Boca, el club analiza no cobrar el adicional para socios y abonados para dicho encuentro. Vale recordar que los abonados fueron beneficiados con un mes de prórroga en su renovación debido a los dos encuentros que el Boquense debió jugar en Parque Patricios.

Estadio Tomas A. Duco - Huracán

El club de La Ribera ya hizo de local en el Palacio en la victoria ante Estudiantes y sucederá lo mismo este sábado cuando reciba a Vélez.

Las obras en La Bombonera

Mientras tanto, en Brandsen 805 continúan los trabajos para que Boca pueda volver a su cancha ante Lanús. La dirigencia puso en funcionamiento un sistema de lámparas de calor para acelerar el secado y la recuperación de la superficie a raíz de la falta de sol por las condiciones climáticas.

Luz artificial en La Bombonera. Foto: X

La tecnología fue desplegada principalmente sobre el sector de los palcos, la franja del terreno que suele presentar mayores complicaciones por la sombra y la acumulación de humedad.

Este tipo de artefactos, de uso habitual en recintos del exterior, busca simular la luz solar directa para estimular el crecimiento del césped a través de fototerapia.

La sanción de la Conmebol a Boca

La Conmebol multó a Boca y a Rodolfo Arruabarrena, debido al ingreso tardío al campo de juego para la disputa de la segunda mitad durante el partido ante a O’Higgins en Chile con una suma de 35.000 dólares.

Copa Sudamericana, O' Higgins vs. Boca. Foto: @BocaJrsOficial

El fallo emitido por el organismo continental fijó una multa de 20.000 dólares para el club y otra de 15.000 dólares para el entrenador. Aunque, ambas sumas serán descontadas de forma directa de los montos que la entidad percibe habitualmente por conceptos de premios y derechos de transmisión televisiva.

Más allá del descuento monetario, la resolución no interfiere en el plano estrictamente futbolístico, por lo que el Xeneize afrontará los octavos de final del certamen internacional sin contratiempos ni suspensiones de integrantes de su cuerpo técnico.

No obstante, la Conmebol extendió una advertencia formal por el incumplimiento del Manual de Clubes 2026 y remarcó que la reiteración de una conducta similar activará castigos de mayor severidad bajo el marco del Código Disciplinario.