Por qué recomiendan poner una bola de papel aluminio en la mochila del inodoro: para qué sirve

Es un truco casero que tiene sus cuidados (Foto Gemini) Foto: Gemini

Colocar una bola de papel aluminio dentro de la mochila del inodoro. Aunque a simple vista puede parecer insólito, quienes lo probaron aseguran que ayuda a mantener más limpias las partes internas y a reducir la acumulación de sarro.

La razón detrás de esta práctica está en el contacto permanente de la mochila con el agua. Dependiendo de la zona, los minerales presentes pueden generar depósitos de cal y sarro con el tiempo, afectando mecanismos, válvulas y conductos.

Según quienes defienden el método, el papel aluminio actuaría como barrera para disminuir esas incrustaciones y mantener más limpias algunas superficies. Sin embargo, los especialistas advierten que no existen pruebas concluyentes de que el aluminio elimine el sarro por sí solo ni que reemplace una limpieza adecuada.

El papel aluminio se usa para muchas cosas (Foto Gemini) Foto: Gemini

Cómo funciona el truco y qué beneficios le atribuyen

La técnica consiste en formar una bola compacta de papel aluminio y dejarla dentro de la mochila, lejos de los mecanismos móviles para evitar interferencias en el funcionamiento.

Entre los beneficios que mencionan quienes lo usan, destacan:

Reducir la acumulación de sarro en algunas superficies.

Mantener más limpios ciertos componentes internos.

Complementar las tareas habituales de limpieza .

Disminuir la aparición de manchas provocadas por minerales presentes en el agua.

Prolongar el buen estado de algunos mecanismos.

A pesar de la popularidad del truco, los expertos en plomería insisten en que la mejor manera de prevenir problemas sigue siendo el mantenimiento regular.

Qué recomiendan los especialistas para cuidar el inodoro

Más allá de la bola de papel aluminio, los especialistas aconsejan:

Revisar periódicamente el interior de la mochila.

Limpiar los componentes para evitar acumulaciones de sarro.

Controlar que no existan pérdidas de agua .

Utilizar productos específicos cuando haya incrustaciones importantes.

Verificar el funcionamiento de válvulas y flotantes.

Aunque la curiosidad por el truco del papel aluminio sigue creciendo, los expertos coinciden en que el mantenimiento regular es la herramienta más efectiva para conservar el inodoro en buen estado y evitar problemas a largo plazo.