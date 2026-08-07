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Por qué recomiendan rociar vinagre en la puerta de la casa y para qué sirve

Este truco casero ayuda a repeler insectos, desinfectar y eliminar malos olores sin usar productos químicos agresivos.

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Por qué recomiendan rociar vinagre en la puerta de la casa y para qué sirve.
Por qué recomiendan rociar vinagre en la puerta de la casa y para qué sirve. Foto: Foto: Gemini
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Rociar vinagre blanco en la puerta de la casa se volvió una costumbre muy extendida en los hogares argentinos. Más allá de la tradición, este gesto simple ofrece beneficios concretos: ayuda a mantener la casa libre de insectos, desinfecta superficies y neutraliza olores, todo con un producto económico y ecológico.

El secreto está en el ácido acético del vinagre, que actúa como repelente natural y desinfectante, además de ser recomendado en prácticas de limpieza energética. Por eso, cada vez más personas eligen este método para cuidar la entrada de su casa.

Para qué sirve rociar vinagre blanco en la puerta de entrada

El vinagre blanco cumple varias funciones al aplicarlo en el umbral y los marcos de la puerta principal:

  • Repelente de insectos: su olor y sabor resultan insoportables para hormigas, moscas, mosquitos, cucarachas y hasta arañas, que evitan tejer sus redes en las esquinas.
  • Desinfección profunda: gracias a sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas, limpia picaportes, manijas, marcos y zócalos, eliminando gérmenes y hongos sin necesidad de químicos agresivos.
  • Neutralizador de olores: absorbe y elimina el olor a humedad, polvo o agentes externos que ingresan desde la calle, y previene la formación de moho en los bordes de la puerta.
  • Protección energética: en tradiciones como el Feng Shui, se usa para purificar el ambiente y cortar malas vibraciones, simbolizando una barrera de protección frente a energías negativas.
El vinagre sirve para limpiar superficies. Foto: Foto: ChatGPT

Cómo preparar y aplicar la mezcla de vinagre blanco

Para aprovechar todos estos beneficios, solo hace falta preparar una solución sencilla:

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Ingredientes:

  • 1 parte de vinagre blanco de alcohol
  • 1 parte de agua
  • Un atomizador o pulverizador
  • Un paño de microfibra

Modo de uso:

  1. Mezclá el vinagre y el agua en partes iguales dentro del pulverizador.
  2. Agitá suavemente para integrar.
  3. Rociá la mezcla sobre el marco, la puerta, el picaporte y el umbral.
  4. Pasá el paño de microfibra para remover la suciedad o dejá secar al aire si es en zonas externas.
  5. Este método es rápido, económico y no deja residuos tóxicos en el ambiente.

Precauciones importantes al usar vinagre blanco en la entrada

Aunque el vinagre es seguro y natural, hay ciertos cuidados a tener en cuenta:

  • Materiales sensibles: evitá aplicarlo directamente sobre piedra natural como mármol o granito sin sellar, ya que la acidez puede dañar o corroer la superficie.
  • Mezclas peligrosas: nunca combines vinagre con lavandina (cloro), porque la reacción libera gases tóxicos muy peligrosos para la salud.

Con estos recaudos, el vinagre blanco se convierte en un aliado ideal para mantener la entrada de la casa limpia, protegida y libre de plagas.

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