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Cómo arreglar una pared descascarada con un truco simple y sin gastar de más

Con materiales básicos y un paso a paso sencillo, podés reparar el daño y evitar que la pintura se vuelva a desprender.

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Podés dejar la pared lista para volver a pintarla y lograr un acabado prolijo.
Podés dejar la pared lista para volver a pintarla y lograr un acabado prolijo. Foto: Gemini
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Las paredes descascaradas son un problema habitual en casas y departamentos. Aunque el panorama puede parecer complicado, si el daño es superficial, no hace falta llamar a un profesional ni invertir en una reforma costosa.

Con algunos materiales que probablemente ya tengas en casa y siguiendo un procedimiento sencillo, podés dejar la pared lista para volver a pintarla y lograr un acabado prolijo.

Qué necesitás para reparar una pared descascarada

Antes de empezar, reuní estos elementos:

  • Espátula
  • Lija de grano medio y fino
  • Enduido para paredes
  • Llana o espátula chica
  • Sellador o fijador (si la pared lo requiere)
  • Pintura

La inversión es baja y muchos de estos materiales pueden reutilizarse para otros arreglos en el hogar.

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Adiós a las manchas de humedad en la pared. (Foto Gemini) Foto: Gemini

El paso a paso para una reparación duradera

La clave está en no pintar directamente sobre la parte descascarada, porque el problema volverá a aparecer en poco tiempo.

Los especialistas recomiendan este procedimiento:

  1. Retirá toda la pintura suelta con una espátula, incluso la que parezca apenas despegada.
  2. Lijá la superficie hasta que quede pareja y sin bordes levantados.
  3. Limpiá el polvo con un paño seco o apenas húmedo.
  4. Aplicá una capa fina de enduido para rellenar imperfecciones.
  5. Cuando se seque, volvé a lijar hasta lograr una superficie lisa.
  6. Si la pared es muy porosa, aplicá un fijador antes de pintar.
  7. Terminá con dos manos de pintura, respetando los tiempos de secado.

Los errores más comunes que hacen que el problema vuelva

Muchas personas buscan una solución rápida, pero cometen errores que reducen la duración de la reparación:

  • Pintar sobre la pintura floja
  • No lijar antes de aplicar el enduido
  • Colocar una capa de enduido demasiado gruesa
  • No esperar el tiempo de secado entre cada paso
  • Ignorar la presencia de humedad

Si la pared tiene humedad, primero hay que solucionar ese problema. De lo contrario, la pintura volverá a desprenderse aunque la reparación esté bien hecha.

Cómo evitar que la pared se descascare otra vez

Una vez arreglada, algunos cuidados ayudan a mantener la pintura en buen estado por más tiempo.

Los expertos aconsejan ventilar los ambientes todos los días para reducir la humedad, reparar filtraciones cuanto antes y usar pinturas de buena calidad, sobre todo en cocinas, baños y otros espacios donde se genera más vapor.

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