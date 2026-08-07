Día Internacional de la Cerveza: bares ingleses en Buenos Aires para brindar como en un pub sin salir de la Ciudad

The Gibraltar Foto: Instagram @gibraltar_bar

El Día Internacional de la Cerveza se celebra cada año el primer viernes de agosto, una fecha que nació como una invitación simple: juntarse con amigos, agradecer a quienes elaboran y sirven cerveza, y probar estilos de distintas partes del mundo. En 2026, la jornada cae el 7 de agosto, según el calendario de la celebración.

En Buenos Aires, donde la cultura del bar es casi una forma de identidad, la fecha encuentra un escenario ideal. La Ciudad no solo tiene cervecerías artesanales, canillas rotativas y propuestas gastronómicas modernas: también conserva bares con espíritu inglés, pubs históricos y restaurantes donde la pinta llega acompañada de fish and chips, curry, picadas, sándwiches y ese ambiente de charla larga que parece detenido en el tiempo.

El plan distinto para el Día Internacional de la Cerveza

Salir a tomar una cerveza puede parecer un plan sencillo, pero en Buenos Aires algunos lugares convierten ese gesto en una pequeña experiencia de viaje. Hay bares donde la jarra pesa más, la barra invita a quedarse y la decoración recuerda a esos pubs británicos donde nadie mira demasiado el reloj.

La fecha también funciona como una excusa para cambiar la rutina: dejar por una noche la cerveza de siempre, probar una tirada diferente, pedir un plato con acento extranjero y descubrir que la Ciudad tiene más historias escondidas de las que parece.

La relación entre Buenos Aires y la cultura británica tiene marcas visibles en la arquitectura, los clubes, los ferrocarriles y también en la gastronomía. De hecho, el Bar Británico debe su nombre a la numerosa clientela anglosajona vinculada al Ferrocarril del Sud que frecuentaba la zona, según el sitio oficial de turismo porteño.

The Gibraltar: una pinta en San Telmo con alma de pub

Dirección: Perú 895, San Telmo.

Si la idea es brindar en un lugar con estética de pub inglés, The Gibraltar aparece como una parada casi obligada. Ubicado en San Telmo, combina cerveza tirada, comida de pub y un ambiente relajado que lo vuelve ideal para arrancar la noche sin demasiada producción.

Rincones con mucha historia porteña Foto: Instagram @gibraltar_bar

El lugar figura en registros locales como restaurante y bar en Perú 895, con horarios extendidos durante la semana y fines de semana. Es el tipo de bar donde la cerveza no se toma apurada: se pide, se apoya en la mesa y se acompaña con platos simples, sabrosos y pensados para compartir.

La clave está en el clima. The Gibraltar tiene ese encanto de refugio urbano: luces bajas, barra protagonista y mesas donde conviven turistas, vecinos, habitués y curiosos que llegan buscando algo distinto al circuito cervecero más obvio.

Down Town Matías: el clásico irlandés para brindar con una pinta

Dirección: Echeverría 3195, Belgrano.

Para quienes buscan una experiencia más cercana al clima de un pub irlandés, Down Town Matías es una parada inevitable. La marca se presenta como Irish Pub & Restaurant y cuenta con sedes en Belgrano, Nordelta, Recoleta, Palermo y San Martín de los Andes.

Murió uno de los dueños del bar Down Town Matías por una descarga eléctrica

Su propuesta combina ambientación de estilo victoriano, cocina internacional, platos de inspiración irlandesa y una carta pensada para acompañar la noche con cerveza tirada, tragos y whiskies. Según su sitio oficial, la cadena destaca por su decoración, servicio, calidez y variedad gastronómica.

En el Día Internacional de la Cerveza, Down Town Matías funciona como ese lugar seguro para ir en grupo, pedir una pinta, compartir algo rico y quedarse más de lo planeado. Entre madera, luces bajas y espíritu de pub, el brindis tiene ese aire de ritual urbano que nunca falla.

The New Brighton: elegancia clásica en pleno Centro

Dirección: Sarmiento 645, Microcentro.

Para quienes prefieren una salida más céntrica, The New Brighton ofrece una alternativa con impronta tradicional en Sarmiento 645. El lugar figura como restaurante en el Centro porteño, con atención de lunes a sábado según registros locales.

: The New Brighton Foto: Instagram @vivamosba

Su nombre ya anticipa cierta influencia británica, pero su atractivo está en ese aire de restaurante clásico que parece resistir al paso del tiempo. Es una opción para quienes trabajan cerca del Microcentro, para una comida después de la oficina o para quienes quieren brindar sin alejarse demasiado del corazón de la Ciudad.

La cerveza acá puede ser el comienzo de una comida más larga. Una excusa para sentarse, pedir algo rico y bajar un cambio en medio del ruido porteño.