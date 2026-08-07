Más de 100 violinistas buscan romper un récord con un clásico de Coldplay: aficionados y profesionales tocarán gratis en el Planetario Galileo Galilei

Violinistas en el Planetario Galileo Galilei buscan batir el récord y ser más de 100 Foto: -

El Planetario de Buenos Aires se verá rodeado de cientos de violinistas este 27 de septiembre con el objetivo de romper un récord tocando Viva La Vida de Coldplay. Por octavo año consecutivo, la Escuela de Violín de Ramos Mejía convoca a esta reunión masiva de violinistas en el corazón de Palermo para mantener y superar su récord del año pasado en el que juntaron 100 violinistas.

Esta canción es considerada un “himno a la vida” por muchos y, con intención de expandir positividad y batir un nuevo récord, vuelve a llevarse a cabo en Buenos Aires. La propuesta busca reunir a violinistas de todas las edades y niveles, desde estudiantes hasta músicos experimentados. Además de intentar superar la marca alcanzada en la edición anterior, el evento pretende celebrar el poder de la música como herramienta para acercar personas, fomentar la cultura y crear una experiencia única para el público que se acerque a disfrutar de la jornada. Con cada nueva edición, esta convocatoria se consolida como una verdadera fiesta musical al aire libre.

Convocatoria de la Escuela de Violín de Ramos Mejía Foto: @escueladeviolinramosmejia

¿Cómo es la convocatoria a violinistas para batir un récord?

Cualquier violinista puede participar del encuentro sin importar su edad o nivel técnico; estén tocando por puro hobby o aquellos que son músicos profesionales. La participación es 100% gratuita y aquellos que quieran acercarse a disfrutar del espectáculo pueden hacerlo de igual manera como espectadores.

Lugar: Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán).

Fecha: Domingo 27 de Septiembre.

Horario: 16:00 hs.

Canción principal: Viva la Vida (Coldplay).

Entrada / Participación: Gratuita (tanto para músicos como para público espectador).

Quienes toquen el violín pueden inscribirse completando este formulario para sumarse al evento. La convocatoria está abierta a violinistas de distintos niveles, con el objetivo de reunir a músicos de diversas trayectorias en una presentación única dentro del marco del festival.

Una vez completada la inscripción, los participantes serán incorporados a un grupo cerrado de WhatsApp, que funcionará como principal canal de comunicación con la organización. Allí recibirán las partituras oficiales de las obras seleccionadas, detalles sobre ensayos y horarios, indicaciones logísticas, información sobre el punto de encuentro y recomendaciones para el día del evento.

Además, a través de ese espacio se compartirán todas las novedades vinculadas al festival, incluyendo posibles cambios en la programación, anuncios especiales y material de apoyo para que cada músico pueda prepararse con anticipación y disfrutar de la experiencia de formar parte de una gran interpretación colectiva.