El pueblo testigo de una histórica batalla de las guerras civiles que hoy rinde culto al salame casero con una fiesta nacional

Oncativo, un pueblo secreto de Córdoba Foto: Turismo Córdoba

En el corazón de Córdoba, hay una ciudad donde la historia argentina y la tradición gastronómica se cruzan de una forma inesperada. Oncativo, ubicada en el departamento Río Segundo, no solo está asociada a una de las batallas más recordadas de las guerras civiles del siglo XIX, sino que también es reconocida por una celebración que despierta el apetito de miles de visitantes: la Fiesta Nacional del Salame Casero.

A simple vista, el contraste parece curioso: un territorio marcado por viejos enfrentamientos entre unitarios y federales que, casi dos siglos después, convoca a turistas para probar chacinados artesanales, recorrer ferias y disfrutar de espectáculos. Sin embargo, esa mezcla es justamente lo que convierte a Oncativo en un destino distinto, con memoria, identidad y sabor propio.

La Batalla de Oncativo: un enfrentamiento histórico en el marco de las guerras civiles argentinas

La Batalla de Oncativo, también conocida como Batalla de Laguna Larga, ocurrió el 25 de febrero de 1830 en la región pampeana de Córdoba, en el contexto de las guerras civiles argentinas. Allí se enfrentaron las fuerzas unitarias comandadas por el general cordobés José María Paz y las tropas federales lideradas por el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. El resultado fue una victoria decisiva para el bando unitario.

Oncativo, un pueblo secreto de Córdoba Foto: Turismo Córdoba

El episodio se produjo después de la Batalla de La Tablada, librada en 1829, donde Paz ya había derrotado a Quiroga. Tras aquella caída, el caudillo federal reorganizó sus fuerzas con la intención de volver sobre Córdoba, un territorio estratégico para el control político y militar del interior.

Oncativo quedó entonces asociado a una de las grandes postales de la disputa entre proyectos de país. Por un lado, los unitarios, que buscaban una organización centralizada. Por el otro, los federales, defensores de mayor autonomía provincial. En ese mapa convulsionado, Córdoba era mucho más que una provincia: era una llave para avanzar sobre el interior.

Documentos y registros de la épica batalla de Oncativo

Los registros históricos conservan varios detalles del clima político previo al combate. Una de las piezas más citadas es la carta enviada por Facundo Quiroga a José María Paz, fechada el 10 de enero de 1830, en la que el caudillo riojano planteaba su visión sobre la guerra civil y la necesidad de una definición política. En ese documento, según recoge La Gazeta, Quiroga responsabilizaba a militares unitarios por el conflicto y advertía que no habría paz sin garantías para las provincias y sus habitantes.

Oncativo, un pueblo secreto de Córdoba Foto: Turismo Córdoba

Las crónicas también remarcan que, en Oncativo, la estrategia de Paz resultó determinante. Pese a que Quiroga intentó maniobras para confundir la ubicación de su ejército, el avance unitario terminó imponiéndose en el campo de batalla.

El combate dejó consecuencias políticas importantes. La victoria permitió a Paz consolidar su influencia en Córdoba y fortalecer el avance unitario en el interior, en un proceso que luego derivaría en la conformación de la Liga del Interior en 1830.

Origen y tradición de la Fiesta Nacional del Salame Casero en Oncativo

Pero Oncativo no vive solo de su pasado bélico. Hoy, su nombre también aparece ligado a una de las fiestas gastronómicas más emblemáticas de Córdoba: la Fiesta Nacional del Salame Casero.

La celebración tiene como protagonista al salame artesanal, una tradición vinculada a la herencia inmigrante y al trabajo de productores locales. Según registros turísticos, la fiesta nació en 1975 como una reunión entre vecinos amantes del buen salame y con el tiempo se transformó en un evento de alcance nacional.

Oncativo, un pueblo secreto de Córdoba Foto: Turismo Córdoba

En 2026, la celebración tendrá su 52° edición y se realizará del 14 al 16 de agosto en Oncativo. La propuesta incluye feria gastronómica, más de 40 expositores, chacinados, food trucks, música en vivo y espectáculos, con entrada libre y gratuita para el predio.

El evento se desarrolla en el Club Deportivo y Cultural Unión, ubicado en Bulnes 727, institución organizadora de la fiesta. Además, el tradicional Almuerzo Show se realiza en un espacio independiente, con cupos limitados.

La fiesta también tiene sus clásicos: la elección del Rey del Salame Artesanal y Comercial, los stands de productores, las picadas regionales y una rivalidad gastronómica muy cordobesa entre el salame de Oncativo y el de Colonia Caroya.

Qué ver y hacer en el pueblo cordobés que combina historia bélica y gastronomía tradicional

Visitar Oncativo es hacer un viaje doble. Por un lado, permite acercarse a una página clave de la historia argentina. Por el otro, invita a disfrutar de una identidad gastronómica que se conserva en recetas familiares, técnicas artesanales y productos regionales.

Durante la Fiesta Nacional del Salame Casero, los turistas pueden recorrer stands de productores, probar embutidos, comprar productos locales, disfrutar de patios de comida y participar de actividades culturales. La programación suele incluir música en vivo, propuestas para jóvenes y espacios gastronómicos para toda la familia.

Oncativo, un pueblo secreto de Córdoba Foto: Turismo Córdoba

Además, la ciudad ofrece atractivos para quienes quieran quedarse más de un día. Entre los lugares recomendados aparecen el Museo Casa del Veterano de Malvinas y Air Damasco, un emprendimiento gastronómico y de alojamiento construido con fuselajes de aviones de la antigua compañía Southern Winds.

Oncativo está en el centro de la provincia de Córdoba, dentro del departamento Río Segundo, y se encuentra sobre la Ruta Nacional 9. Según datos publicados sobre la ciudad, fue fundada el 1 de septiembre de 1869 y se ubica a unos 76 kilómetros de la capital cordobesa.

Así, este destino cordobés reúne dos mundos que parecen opuestos, pero que conviven con naturalidad: la memoria de una Argentina partida por las guerras civiles y el presente de un pueblo que celebra su identidad alrededor de una mesa. En Oncativo, la historia se recuerda, pero también se comparte en rodajas.