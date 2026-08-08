Diego Fernández, ingeniero químico: “Hay un método efectivo para eliminar el sarro del vidrio de la ducha”

El especialista explicó que detrás de las manchas blancas que aparecen en el vidrio hay una combinación de residuos. Foto: Gemini

Limpiar el vidrio del box de la ducha parece una tarea sencilla, pero si no se hace de manera adecuada, las manchas blancas y opacas pueden volverse imposibles de sacar. Según el ingeniero químico Diego Fernández, los productos de limpieza convencionales solo resuelven parte del problema: eliminan los residuos orgánicos, pero no logran quitar los depósitos inorgánicos que se acumulan con el tiempo.

El especialista explicó que detrás de las manchas blancas que aparecen en el vidrio hay una combinación de residuos. Por un lado, están los cristales microscópicos de calcio y magnesio que quedan adheridos cuando el agua se evapora, formando el clásico sarro o “incrustación”. Por otro, los restos de jabones y shampoos se mezclan con estos minerales y generan una capa grasosa y opaca, conocida como estearato.

El método en dos pasos para limpiar el vidrio de la ducha

Para eliminar tanto los residuos grasos como el sarro, Fernández recomendó una rutina de limpieza en dos etapas, fácil de aplicar en casa.

Primero, hay que remover los residuos orgánicos preparando una solución con 500 ml de agua y una cucharadita de detergente líquido. Se aplica sobre el vidrio con una esponja o un paño suave, frotando bien para desengrasar la superficie.

Para limpiar la mampara de vidrio. Foto: Gemini

Luego, para disolver la incrustación inorgánica, el especialista sugirió usar vinagre de limpieza o vinagre industrial (que tiene una concentración mayor que el vinagre de uso doméstico). Se aplica sobre el vidrio, se deja actuar unos minutos y se enjuaga.

Este procedimiento no solo garantiza una limpieza profunda, sino que también ayuda a retrasar la aparición de nuevas manchas, manteniendo el vidrio transparente y brillante por mucho más tiempo.

Por qué es clave limpiar el box con frecuencia

Fernández advirtió que si no se limpia el box de la ducha de manera regular, las capas de residuos se acumulan y generan un microambiente ácido que puede dañar químicamente el vidrio con el tiempo.

Lo que al principio parece solo una mancha puede convertirse en una corrosión permanente. Según el ingeniero, ese tipo de daño solo se puede corregir con un pulido profesional utilizando abrasivos ultrafinos como el óxido de cerio, un tratamiento costoso y delicado que requiere la intervención de un especialista.