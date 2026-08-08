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Poner 3 bolas de papel aluminio en el inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan expertos en limpieza

Muchas personas lo suman a la rutina de limpieza del baño, aunque no reemplaza los productos tradicionales.

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Es un truco casero que tiene sus cuidados (Foto Gemini)
Es un truco casero que tiene sus cuidados (Foto Gemini) Foto: Gemini
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El papel aluminio no solo se usa en la cocina: en los últimos tiempos, colocar tres bolas de papel aluminio en el inodoro se convirtió en uno de los trucos caseros más comentados para mantener la taza limpia entre una limpieza y otra.

Quienes lo prueban aseguran que ayuda a complementar la higiene habitual y a reducir algunas manchas superficiales.

Cómo se hace el truco de las bolas de papel aluminio en el inodoro

Para ponerlo en práctica solo hace falta papel aluminio y unos minutos. El paso a paso es simple:

  • Cortar tres trozos de papel aluminio de unos 20 centímetros por lado.
  • Arrugar cada uno hasta formar una bola compacta, del tamaño de una pelota de ping pong.
  • Colocar las tres bolas dentro de la taza del inodoro, asegurándose de que queden sumergidas en el agua.
  • Dejar actuar toda la noche o entre 8 y 12 horas.
  • Al día siguiente, retirar las bolas con guantes o una pinza y descartarlas.
  • Tirar la cadena y limpiar el inodoro como de costumbre, usando cepillo y limpiador.
Poner 3 bolas de papel aluminio en el inodoro. Foto: Gemini

Para qué sirve y cada cuánto conviene hacerlo

Según quienes lo usan, este truco puede:

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  • Ayudar a mantener la taza limpia entre limpiezas profundas.
  • Reducir la acumulación de algunas manchas superficiales.
  • Aprovechar un elemento económico y fácil de conseguir.

De todos modos, no elimina el sarro incrustado ni la suciedad acumulada y no sustituye la limpieza tradicional. Por eso, quienes lo incorporan suelen repetirlo una vez por semana o cada quince días, siempre como complemento.

Qué recomiendan los especialistas para limpiar el inodoro

Más allá de los trucos caseros, los expertos coinciden en que la mejor forma de mantener el inodoro en buen estado es una rutina de higiene constante:

  • Limpiarlo al menos una vez por semana con productos específicos.
  • Cepillar toda la superficie interior, sobre todo debajo del borde.
  • Eliminar el sarro apenas aparece para evitar que se adhiera.
  • Mantener el baño ventilado para reducir la humedad.

Estos hábitos siguen siendo los más efectivos para conservar el sanitario limpio y en buenas condiciones.

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