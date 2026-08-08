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Cámaras clave para dos detenciones en Lanús

Dos hombres fueron aprehendidos en Lanús luego de ser detectados por las cámaras de seguridad municipales mientras intentaban ingresar a una vivienda deshabitada en Juncal y Pergamino. El rápido aviso al Comando de Patrullas permitió interceptarlos y ponerlos a disposición de la Justicia.

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Operativo en Lanús
Operativo en Lanús Foto: Captura
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Dos hombres fueron aprehendidos en Lanús durante la madrugada de este viernes 7 de agosto, luego de que fueran detectados por las cámaras del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras merodeaban e intentaban ingresar a una vivienda deshabitada.

El operativo se inició a partir de la videovigilancia municipal, que permitió advertir la presencia de los sospechosos en la zona de Juncal y Pergamino. Tras la alerta, se activó un procedimiento policial que terminó con ambos involucrados detenidos.

Cómo fue el operativo en Lanús

Según la información oficial, el personal del Centro de Monitoreo detectó durante la madrugada a dos sujetos que se encontraban en inmediaciones de una vivienda deshabitada y que intentaban ingresar al inmueble.

Ante esta situación, los operadores dieron aviso de inmediato al Comando de Patrullas de Lanús, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar para intervenir.

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Operativo en Lanús

Uno de los sospechosos fue interceptado en las inmediaciones de la vivienda. El segundo intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado y aprehendido minutos después.

De esta manera, el procedimiento permitió detener a ambos hombres antes de que pudieran concretar el ingreso al inmueble.

Intervino la Justicia de Lanús

Tras el operativo, los dos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 2ª de Lanús, donde quedó radicada la actuación judicial correspondiente.

En la causa intervino la Dra. Estévez, titular de la UFI N° 6 de Lanús, quien dispuso la instrucción del sumario con ambos sujetos aprehendidos.

Además, se estableció una audiencia para este viernes, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del procedimiento policial.

El rol de las cámaras de seguridad

El episodio volvió a poner en primer plano la importancia del sistema de videovigilancia de Lanús para detectar situaciones sospechosas y facilitar la intervención de las fuerzas de seguridad.

En este caso, el Centro de Monitoreo pudo identificar el movimiento de los dos hombres y transmitir rápidamente la información al Comando de Patrullas, lo que permitió desplegar el operativo en pocos minutos.

El procedimiento forma parte del trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y respuesta ante posibles hechos delictivos en distintos puntos del distrito.

La intervención permitió así frustrar el intento de ingreso a la vivienda y concretar la aprehensión de los dos sospechosos, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.

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