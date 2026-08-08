La última foto pública de Jorge Messi antes de morir: el encuentro espiritual que emocionó a todos

Jorge Messi y su hijo Lionel Foto: Reuters

La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol y entre los fanáticos del capitán de la Selección argentina. El empresario rosarino falleció a los 68 años en Rosario, donde se encontraba internado, según informaron distintos medios argentinos.

En medio del dolor por la noticia, una imagen volvió a circular con fuerza en redes sociales: se trata de la última foto pública conocida de Jorge Messi, tomada durante una visita a Paraguay junto a Rodrigo Messi, otro de sus hijos. La postal había sido difundida semanas antes por el apóstol José Duarte, quien compartió detalles del encuentro religioso que mantuvo con ambos integrantes de la familia.

La foto de Jorge Messi que volvió a emocionar a los fanáticos

La imagen fue tomada el 5 de mayo en Paraguay, durante una visita a la Casa Apostólica Mundial, donde Jorge Messi y Rodrigo participaron de un momento de oración y reflexión espiritual.

Aunque en aquel momento la publicación había pasado prácticamente inadvertida para gran parte del público, tras conocerse la muerte del padre de Lionel Messi, la fotografía adquirió un nuevo significado. Para muchos usuarios, la escena representa uno de los últimos registros públicos de Jorge en un ámbito íntimo, familiar y alejado del ruido habitual que rodea al apellido Messi.

La última foto que subió Jorge Messi Foto: Apóstol Jose Duarte/Facebook

En la foto se lo ve acompañado por Rodrigo, uno de los hermanos de Lionel, en una jornada que el propio líder religioso describió como un encuentro marcado por la fe. Según la publicación original, el momento incluyó una conversación espiritual y una oración compartida con los presentes.

El mensaje religioso que acompañó la última aparición pública

El apóstol José Duarte fue quien dio a conocer la imagen a través de Facebook. En su publicación, remarcó que Jorge Messi y Rodrigo habían participado de una instancia de oración y destacó el valor espiritual del encuentro.

Tras la muerte de Jorge, ese mensaje volvió a ser leído por miles de personas desde otra perspectiva. En redes sociales, muchos hinchas relacionaron la fotografía con una despedida simbólica, ya que fue uno de los últimos momentos públicos en los que se lo vio antes de su fallecimiento.

La familia Messi mantuvo durante los últimos meses un fuerte hermetismo sobre el estado de salud de Jorge. Diferentes medios señalaron que atravesaba una enfermedad prolongada, aunque no se difundieron detalles médicos específicos por respeto a la privacidad familiar.

Quién fue Jorge Messi en la vida y la carrera de Lionel

Jorge Messi no solo fue el padre de Lionel. También cumplió un rol central como representante, consejero y figura clave en varias de las decisiones más importantes de la carrera del astro argentino. Desde los primeros pasos de Leo en Rosario hasta su llegada a Barcelona, su presencia fue constante.

Lionel y Jorge Messi Foto: Redes sociales / Instagram

Fue quien acompañó a Lionel cuando todavía era un niño y la familia buscaba oportunidades para que pudiera desarrollarse como futbolista. Su rol fue determinante en la etapa formativa del capitán argentino, especialmente durante el salto a Europa y la adaptación al mundo del fútbol profesional.

Con el paso de los años, Jorge se transformó en una figura de bajo perfil pero de enorme influencia. Mientras Lionel brillaba dentro de la cancha, su padre se ocupaba de gestionar cuestiones contractuales, comerciales y personales vinculadas a la carrera del futbolista.

El dolor del mundo del fútbol por la muerte de Jorge Messi

La noticia del fallecimiento generó mensajes de tristeza y acompañamiento para Lionel Messi y su familia. Newell’s Old Boys, club donde Leo dio sus primeros pasos, fue una de las instituciones que expresó sus condolencias y destacó la importancia de Jorge en la historia del capitán argentino.

El impacto también se sintió fuera de la Argentina. Medios internacionales reflejaron la muerte de Jorge Messi y remarcaron su papel como una figura silenciosa pero fundamental en la trayectoria del campeón del mundo.